Південна Корея може підтримати постачання зброї в Україну: названо головні умови

Відносини між Південною Кореєю та Росією зіпсувалися після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.

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Південна Корея може підтримати постачання зброї в Україну / колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Даниїла, pixabay.com

Сеул ухвалить рішення про підтримку України зброєю на основі того, як діятиме новий військовий пакт між Москвою та Пхеньяном. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю Reuters.

Коли його запитали, чи дозволить він постачання зброї Україні, Юн сказав, що Південна Корея стежитиме за "рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю".

Це буде включати такі галузі, як торгівля зброєю, передача військових технологій і допомога стратегічними матеріалами, додав він.

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Юн заявив, що обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи, поглиблюючи військові зв'язки з Росією, попередивши, що Москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси.

"Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру та безпеки на Корейському півострові та в Європі", - сказав він.

Відносини між Південною Кореєю та Росією зіпсувалися після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.

Південна Корея висловила протест, коли Путін відвідав Пхеньян у червні та підписав із лідером Кім Чен Ином договір, що передбачає взаємну оборону.

Північна і Південна Корея / Інфографіка: Главред

Чим особлива Південна Корея? Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб. Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія. Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор. Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

Допомога Україні від Південної Кореї - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Південна Корея розгляне питання постачання озброєнь Україні після того, як Росія і Північна Корея підписали угоду про взаємну оборону в разі війни.

Південна Корея не матиме жодних обмежень щодо допомоги Україні, якщо агресор Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю. Про це заявив глава управління національної безпеки адміністрації президента ЮК Чан Хо Чжин.

Відомо, що Південна Корея може передати Україні модернізовані зенітні ракетні системи протиповітряної оборони Patriot, корейські системи ППО, а також американські комплекси протиракетної оборони THAAD.

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