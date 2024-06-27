Підтягнуться США і союзники: Жданов оцінив сценарій нападу КНДР на Південну Корею

Агресор Росія не зможе надати військову підтримку КНДР, якщо вона вирішить атакувати Південну Корею, вважає військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

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Кім Чен Ин махає ядерним кийком, але розуміє реальність - Жданов / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Загострення на Корейському півострові навряд чи відбудеться в найближчій перспективі. КНДР не ризикне напасти на Південну Корею, оскільки в такому разі Сеул надасть військову підтримку військовий союз AUKUS на чолі зі США. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Кім Чен Ин, ймовірно, більш прагматичний політик, ніж Путін, і він не ризикне піти на ескалацію.

"Я думаю, що загострення на Корейському півострові не буде. Кім Чен Ин, на відміну від Путіна, більш прагматична людина. Північнокорейський керівник махає ядерним кийком і лякає всіх війною, але він розуміє реальну ситуацію", - зазначив Жданов.

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За його словами, у разі атаки на Південну Корею Сеул отримає вагому підтримку від США і AUKUS, тоді як РФ, згідно з договором, не може надати такої допомоги Пхеньяну.

"Тут на випередження зіграли США. Спільно з Австралією і Британією вони створили військовий союз AUKUS. І якщо Північна Корея нападе на Південну, Росія нічим не зможе допомогти Пхеньяну, адже в договорі РФ і КНДР написано, що допомогу надають тільки в разі агресії проти однієї з країн-підписантів. Коли підписант сам розв'язує агресію, підтримка договором не передбачена. А ось Сеул підтримає весь AUKUS, включно зі Сполученими Штатами, а також Японією і Канадою, які збираються приєднатися до альянсу", - підкреслив Олег Жданов.

Реакція Південної Кореї на пакт Путіна і Кім Чен Ина - головні новини:

Керівник Кремля Володимир Путін і його північнокорейський колега Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство. Вони відновили угоду часів Холодної війни, що передбачає обопільну військову допомогу в разі нападу на КНДР і Росію.

Південна Корея піддала критиці угоду КНДР і РФ: у Сеулі зробили Москві попередження про те, що республіка може поставити озброєння Україні. Сеул діятиме виходячи з подальшої реакції Москви.

За інформацією ЗМІ Південної Кореї, Сеул може передати Україні модернізовані ЗРК Patriot, ПРО THAAD і південнокорейські системи ППО. Корейці готові розглядати такий варіант.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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