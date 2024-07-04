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Чи відправить Кім Чен Ин війська в Україну: Жданов розкрив сценарій нападу

Юлія Закрепа
4 липня 2024, 11:59
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Санкції можуть торкнутися не тільки Північної Кореї, а й Китаю, оскільки саме він є головним меценатом існування Північної Кореї.
Чи відправить Кім Чен Ин війська в Україну: Жданов розкрив сценарій нападу
Чи відправить Кім Чен Ин війська в Україну / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: відео

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, наскільки ймовірним є те, що Кім Чен Ин таки відправить свої війська в Україну і північні корейці дійсно братимуть участь у війні на боці Росії.

Жданов вважає, що ймовірність відправки військ КНДР в Україну існує, але вона невисока. Кім Чен Ин не настільки дурний, щоб потрапити ще під одну хвилю санкцій.

"Причому ці санкції можуть торкнутися не тільки Північної Кореї, а й Китаю, оскільки саме він є головним меценатом існування Північної Кореї. Тому така загроза є, але ймовірність реалізації такого сценарію не дуже велика. Путін, безумовно, дуже хоче залучити до війни і КНДР, тому що поява будь-якої третьої сторони на полі бою в цьому конфлікті підвищує статус самої війни. Лаврова пустили на конференцію в Нью-Йорк, і там він заявив, що Росія готова до переговорів, але з Європою, не з Києвом. Підвищення статусу війни якраз і означатиме підвищення рівня переговорів - не з Києвом, а з колективним Заходом. Чи братимуть у них участь США - це другорядне питання на цьому етапі. Москва готова розмовляти з Брюсселем, особливо зараз, коли Орбан головує в Раді ЄС, і це для неї було б вигідно", - пояснив експерт.

відео дня

Жданов також наголосив, що поява третьої сторони вигідна Росії. Тоді Путін скаже, що це регіональна війна, тому з Києвом розмовляти нема чого, а говорити потрібно з меценатами, які підтримують Київ.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Жданов заявив, що КНДР може допомогти армії РФ таємно пробиратися до позицій ЗСУ. Якщо Північна Корея відправить в Україну інженерні війська на допомогу російському диктатору Володимиру Путіну, для нашої країни це може мати серйозні негативні наслідки.

У Пентагоні відповіли, чи можлива відправка військових КНДР в Україну. Хоча Штати і проінформовані про партнерські відносини між РФ і КНДР, зокрема надання військової допомоги країні-агресору, однак ознак направлення військ в Росію наразі немає, вважають у Міністерстві оборони США.

КНДР в паніці через те, що США, Японія та Південна Корея створили "азійську версію НАТО". КНДР розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США, проведені цього місяця, заявивши, що це показник, що відносини між трьома країнами переросли в "азійську версію НАТО".

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