РФ кидає штурмовиків у десятки атак: у ЗСУ назвали 'найгарячіший' напрямок

Сили оборони на Покровському напрямку відбили 53 штурми і наступи агресора.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксовано 134 бойових зіткнення, найбільша кількість ворожих атак - на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08.00 четверга, 22 серпня.

Сили оборони на Покровському напрямку відбили 53 штурми та наступи агресора в бік населених пунктів:

відео дня

Пантелеймонівка;

Воздвиженка;

Зелене Поле;

Миролюбівка;

Гродівка;

Миколаївка;

Новогродівка;

Михайлівка;

Птиче.

/ deepstatemap.live

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ і Липці.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.

"На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована", - підкреслюється у зведенні.

На Торецькому напрямку, за даними Генштабу, ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак у напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Двічі окупаційні підрозділи намагалися просунутися в напрямку Водяного на времівському напрямку.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій протягом останньої доби не проводив, однак, не перестає нищити всіма доступними способами цивільну інфраструктуру нашої країни.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ просунулася біля п'яти населених пунктів. Армія країни-агресора Росії просувається далі в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році. Український наступ у Курській області має на меті змусити Росію перекинути війська з Донбасу.

Як повідомлялося раніше, представник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій говорив, що на південному фронті в Україні інтенсивність бойових зіткнень з окупантами дещо знизилася, на окремих ділянках протягом останніх днів боїв взагалі не було.

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