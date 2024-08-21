ЗСУ можуть піти у великий контрнаступ у 2025 році: в The Telegraph назвали три умови

Український наступ в Курській області має на меті змусити Росію перекинути війська з Донбасу.

https://glavred.net/ukraine/vsu-mogut-poyti-v-kontrnastuplenie-v-2025-godu-v-the-telegraph-nazvali-tri-usloviya-10590530.html Посилання скопійоване

Як успіхи на Курщині можуть змінити ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські війська зосереджують свої сили на Донеччині. Незважаючи на концентрацію ворожої піхоти, бронетехніки та авіації, ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у 2025 році. Про це пише The Telegraph.

Як зазначили у матеріалі, український наступ, ймовірно, спрямований на те, щоб змусити Росію перекинути частину своїх сил із Донеччини на Курськ. Там ЗСУ створили нову загрозу для росіян. Втім, російські війська не змінили свій курс і продовжують наступати на Донеччині.

"Тим часом, як Україна просувається в Курську, Росія йде вперед у Донецькій області. Зазнає серйозних втрат. Тим не менш, продовжує тиснути там, де, ймовірно, найслабший фронт України. Українські війська здатні уповільнити, але не зупинити, просування Росії", - йдеться у матеріалі. відео дня

The Telegraph підкреслює, що міста, такі як Нью-Йорк, Торецьк, Часів Яр і Покровськ, є ключовими для утримання решти Донецької області. Наразі там тривають інтенсивні бої, окупанти постійно завдають артилерійських ударів.

Проте, є кілька факторів, які можуть послабити російських окупантів. Якщо Україна досягне успіху на Курщині, Росії, ймовірно, доведеться вивести частину своїх сил з окупованих територій України.

"Це може розширити дальність ударів українських безпілотників, ще більше послабивши здатність Росії атакувати на великій відстані", - йдеться у матеріалі.

Крім того, українські бригади, які проходять навчання, можуть бути розгорнуті для підсилення як Курська, так і Донецька, залежно від ситуації на фронті. Така гнучкість дозволить Україні здійснити масштабний контрнаступ у 2025 році, а не лише атаку на окупований Донбас.

Також журналісти зазначають, що переміщення російських військ для зміцнення своїх позицій на Донбасі та Курщині може створити можливості для спецоперацій України в тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські війська продовжують бойові дії в Курській області і контролюють визначені райони. Президент України заслухав доповіді від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському напрямку та Курщині.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Путін поки не має чіткої стратегії для Курської області, що надає ЗСУ можливість діяти несподівано. Він також підкреслив, що Крим наразі є слабким місцем для російських окупантів, і Україна має шанс скористатися цим для початку операції зі звільнення півострова.

Як повідомляв Главред, ЗСУ в Глушківському районі Курської області поступово затискають угруповання російських військ. Як повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко, окупанти можуть опинитися в оточенні через відрізання сполучення через річку Сейм. Українські сили продовжують наступальні дії і розширили контроль над територією РФ до 1256 квадратних кілометрів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред