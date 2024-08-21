Армія РФ просунулася біля п'яти населених пунктів в Донецьку: деталі DeepState

Аналітики також повідомляють, що у селищі Нью-Йорк тривають бої.

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Окупанти просунулися на Донбасі / колаж: Главред, фото: flickr

Армія країни-агресорки Росії просувається далі в Донецькій області. Зокрема, зафіксовані успіхи ворога біля п’яти населених пунктів в регіоні. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також наголосили, що у селищі Нью-Йорк тривають бої.

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Просування РФ в Донецькій області / фото: deepstatemap.live

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій говорив, що на південному фронті в Україні інтенсивність бойових зіткнень із окупантами дещо знизилась, на окремих ділянках протягом останніх днів боїв взагалі не було.

Однак, російські окупанти цілодобово штурмують позиції українських військових на Покровському напрямку. Ворог просувається завдяки використанню нової тактики.

Також повідомлялось, що 17 серпня російські військові окупували Миколаївку в Краматорському районі Донецької області.

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