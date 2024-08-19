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Нуль боїв за останні три дні: Лиховій про ситуацію на певних ділянках фронту

Степан Гафтко
19 серпня 2024, 23:50
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На певних ділянках фронту на сході та півдні України останнім часом спостерігається набагато менше бойових дій.
Нуль боїв за останні три дні: Лиховій про ситуацію на певних ділянках фронту
Ситуація з боями на фронті дещо покращилась / колаж: Главред, УНФАН, Укрінформ

На південному фронті в Україні інтенсивність бойових зіткнень із окупантами дещо знизилась, на окремих діллянках протягом останніх днів боїв взагалі не було. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Порівняно з минулим тижнем інтенсивність бойових дій знижується. Якщо говорити про Запорізьку область, тобто про Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, то там третій день "нуль" бойових зіткнень. Те, що стосується штурмів росіян на землі, сьогодні з початку доби до 16 години не зафіксовано наступальних спроб противника", - розповів Лиховій.

За словами речника, складна ситуація залишається у тому районі лише на лівому березі Дніпра, де наші воїни боронять населений пункт Кринки. У тому районі ЗСУ утримують плацдарм.

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"Там відбуваються невеликі спроби атакувати піхотними підрозділами чисельністю до відділення без бронетехніки. Однак противник успіху не має, втрат позицій не допущено", - зазначив речник.

Однак, окупанти активно використовують на фронті авіацію та скидають керовані авіаційні бомби, за минулу добу їх скинули шість.

Херсонську та Запорізьку область росіяни обстрілюють з артилерії, а також ракетами.

Що таке ОСУВ "Таврія"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ в Курській області контролюють вже майже сто населених пунктів.

Експерт Сунгуровський оцінив загрозу ядерної війни, але заявив, що Захід хоче посадити росіян та українців за стіл переговорів.

Раніше стало відомо, що українські експерти підтверджують просування ЗСУ в Курській області, поки Путін думає, чи перекидати тоді нові війська.

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