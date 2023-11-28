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РФ боїться "замороження" війни в Україні: в ISW назвали причини

Альона Вороніна
28 листопада 2023, 09:40
У Росії немає консенсусу щодо того, що саме вважатиметься їхньою перемогою у війні. І тому в російському інфопросторі спалахнуло занепокоєння щодо темпів війни.
Украинские военные, российские военные
РФ боїться "замороження" війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

У країні-агресорці Росії бояться "замороження" війни в Україні і водночас розгубилися через те, що російська влада не може пояснити, що саме вважатиметься перемогою РФ у війні.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали про заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який казав, що захід нібито намагається "заморозити" війну, щоб виграти час і переозброїти Україну для майбутніх атак.

Також аналітики звернули увагу, що подібні думки висловлювали і російські "військові блогери", які казали, що будь-яке "перемир’я" чи пауза у війні, мовляв, дозволять ЗСУ відпочити, переозброїтися і відновити наступ.

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Лавров і кілька "воєнних блогерів" країни-агресорки Росії заявляли, що РФ повинна продовжувати вести активні операції в Україні, а також висловлювали занепокоєння щодо перспективи подальшої військової підтримки для України з боку Заходу.

У той же час аналітики ISW звернули увагу, що низка російських "воєнних блогерів" висловлювали сильне невдоволення тим, що в РФ не можуть сформулювати чіткі цілі війни, і наголошували, що російська влада спершу повинна сформулювати такі цілі, а вже потім обговорювати будь-яку паузу чи закінчення війни.

"Відновлене обговорення гіпотетичних переговорів підкреслило відсутність у Росії чітко сформульованих військових цілей і викликає значне занепокоєння у провоєнному російському інформаційному просторі. Деякі воєнні блогери стверджували, що Росія не може навіть розглядати можливість призупинити війну, допоки вона повністю не захопить чотири окуповані українські області, тоді як інші мілблогери виступали за більш максималістські цілі, такі як захоплення Одеської та Миколаївської областей, у яких Росія наразі не присутня (за винятком невеликої російської присутності у Миколаївській області на Кінбурнському півострові)", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Водночас в ISW зазначають, що Росія зараз переводить свою економіку на воєнний стан і може використати будь-яку паузу у війні на свою користь, щоб за цей час підготуватися до відновлення агресії проти України. Партнери України можуть підтримувати її, прискорювати допомогу і дозволити відновити маневр на полі бою.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються просуватися на сході. Російські окупанти атакують українські позиції на Лимансько-Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки. Російські війська нібито захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

Також аналітики ISW розповіли, що потужний шторм у Чорному морі вплинув на фронт. Небезпечна погода в Чорному морі змусила країну-агресора Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

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війна в Україні вторгнення Росії
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