Армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки: в ISW розкрили деталі

Російські війська нібито захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-nastupaet-na-shesti-napravleniyah-v-rayone-avdeevki-v-isw-raskryli-detali-10520365.html Посилання скопійоване

Українські війська відбили понад 30 російських атак / Колаж: Главред, фото: Фото: Instagram libkos, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Російські окупаційні війська проводять наземні атаки групами по 10-20 осіб на шести напрямках в районі Авдіївки. Тривають важкі бої біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному сході Авдіївки і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на спікера Таврійського угруповання українських військ полковника Олександра Штупуна.

За даними ISW, армія країни-агресора РФ продовжила наступальні операції поблизу Авдіївки 27 листопада, але не досягла жодних підтверджених успіхів.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичева (7 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки) і Тоненького (7 км на захід від Авдіївки); а також поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на північний захід від Авдіївки).

відео дня

Російські джерела повторили заяви про те, що російські війська захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

За даними росЗМІ, частини штурмової бригади "Ветеран" (афілійованої з Міністерством оборони ПВК "Редут") несуть основну відповідальність за захоплення промзони, про яке заявляють російські війська.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що окупанти здійснили невизначене просування поблизу Крутої Балки (5 км на схід від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу, хоча ISW не має візуального підтвердження цих заяв.

Російські джерела також стверджували, що 27 листопада українські сили успішно контратакували російські позиції біля Степового під Авдіївкою та частково досягли успіху.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що українські сили безуспішно контратакували біля промзони на південний схід від Авдіївки.

Аналітики додали, що, попри складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча і дещо повільнішими темпами через сніг і погану видимість.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

27 нобяря в ISW повідомляли, що російські окупанти захопили частину промзони в Авдіївці.

Пізніше того ж дня голова міської військової адміністрації Авдіївки Донецької області Віталій Барабаш розповів про те, що у промисловій зоні тривають важкі бої. За його словами, українські захисники відбивають ворожі штурми, які тривають постійно.

В Інституті вивчення війни повідомили, що 25 листопада російські війська продовжили наступ в районі Авдіївки і підтвердили наступальні дії.

Майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти вже почали третю хвилю "м'ясних штурмів" в районі Авдіївки.

Голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупаційні війська штурмують місто з флангів, в лобову і намагаються направити свої атаки в промзону. Ворог не може захопити місто, тому намагається його зруйнувати.

Барабаш також повідомив, що окупанти в районі Авдіївки стали менше використовувати авіацію, але більше застосовують FPV-дрони. Їхні дії ускладнюють логістику та евакуацію цивільних осіб з міста. Ситуація ускладнюється і погодними умовами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.