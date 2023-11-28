Потужний шторм у Чорному морі вплинув на фронт: аналітики пояснили, що сталося

Небезпечна погода в Чорному морі змусила країну-агресора Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

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Шторм у Чорному морі не припинив військову діяльність повністю / Колаж: Главред, фото: скріншот, structure.mil.ru

Циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної Росії та на окупованих територіях України та впливає на темп військових дій на фронті. Однак шторм не припинив військову діяльність повністю.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, ВМС України і Південне оперативне командування України повідомили, що небезпечна погода в Чорному морі змусила країну-агресора Росію повернути всі свої військово-морські кораблі і ракетоносці в пункти базування.

Відомий російський військовий блогер попередив, що загроза мін у Чорному морі зросте як для військових, так і для цивільних суден найближчими днями, оскільки шторм розірвав сітки бонів і розсіяв мінні поля. В результаті міни дрейфують по всьому північно-західному Чорному морю.

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Кілька джерел повідомили, що шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, що може мати матеріально-технічні наслідки для російських військ в окупованому Криму і на півдні України.

При цьому, попри складні погодні умови, російські та українські сили продовжують наземні атаки по всій території України, хоча вони і сповільнилися через сніг і погану видимість.

Зокрема, російські військові блогери зазначили, що сильний сніг і вітер погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку та ртилерійське коригування на Херсонському напрямку, але українські сили скористалися умовами недостатньої видимості для закріплення позицій на лівому березі Дніпра.

Представник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) скоротили використання артилерії в півтора раза та використання безпілотників в шість разів через погоду.

Шторм у Чорному морі

З 26 листопада тимчасово окупований Крим накрила негода. У ЗМІ назвали шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Окупанти повідомляли про одну жертву негоди.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії в Криму залишаються 425 тисяч осіб.

26 листопада речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що у російських окупантів немає можливості запускати ракети по материковій Україні з акваторії Чорного моря. Причина цього - негода.

27 листопада російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море свій фрегат "Адмірал Макаров" попри сильнийшторм і бурю. Як повідомили в Силах оборони півдня України, на кораблі знаходиться до восьми ракет типу "Калібр". З цієї причини рівень ракетної небезпеки значно підвищився.

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