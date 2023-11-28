Накривають артою, авіацією і дронами: росіяни намагаються просуватися на сході

На Лимансько-Куп'янському напрямку тривають дуже важкі бої. Російські окупанти намагаються прорватися вперед. Ситуацію може ускладнити негода. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо, повідомляє Liga.net.
Лише за добу українські військові змогли відбити 10 атак окупантів. Водночас ворог 353 рази обстріляв позиції українських військових з артилерії та мінометів. Також окупанти застосували авіацію та дрони.
"Противник не припиняє спробу вийти на околиці Синьківки, щоб її захопити і розвинути наступ на Куп'янськ. Також тривають бойові дії в районі Серебрянського лісництва", - сказав Фітьо.відео дня
На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються наступати в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.
"Противник не залишає спроб витіснити наших захисників з позицій у Кліщіївці. Завдали 17 авіаударів, 18 дронів-камікадзе і здійснили 534 обстріли", — говорить Фітьо.
На цьому напрямку ЗСУ за добу знищили 129 окупантів, понад 40 зразків військової техніки.
Війна Росії проти України
Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки, повідомили в американському Інституті вивчення війни. Російські війська під час своїх штурмових дій не досягли значних успіхів.
Генерал Олександр Сирський розкрив ситуацію під Куп'янськом і Бахмутом. За його словами, українські війська продовжують стримувати ворожі атаки і завдають противнику втрати.
Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми висновками, ворожим військам не вдасться досягти швидкого просування.
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