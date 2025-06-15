РФ била Кинджалами, балістикою і БпЛА: в Україні прогриміли десятки вибухів

Протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника.

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Українська ППО збивала цілі РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, АрміяІнформ

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ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження РФ

119 збито вогневими засобами, 48 - локально втрачено

Українська протиповітряна оборона знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну, зокрема, безпілотниками та ракетами різних типів.

"За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 - локально втрачено", - повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Зокрема, 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 локально втрачено/пригнічено РЕБ. Також 2 аеробалістичні Х-47М2 Кинджал, 3 крилаті ракети Іскандер-К і 3 крилаті ракети Калібр.

Підкреслюється, що основний напрямок ворожого удару - Кременчук на Полтавщині. Там зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника, падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.

/ Главред

Загалом, у ніч на 15 червня (з 20.00 14 червня) противник атакував 194 засобами повітряного нападу. Зокрема:

183 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів (з напрямків: Курськ, Шаталове, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ)$

2 аеробалістичними ракетами Х-47М, 2 Кинджал з повітряного простору Астраханської обл. - РФ;

1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 з Курської області РФ;

4 крилатими ракетами Іскандер-К з Ростовської області РФ;

4 крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

/ t.me/kpszsu

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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