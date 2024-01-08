РФ б'є ракетами по Україні, у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі - вибухи: що відомо

РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири літаки МіГ-31К.

https://glavred.net/ukraine/rf-bet-raketami-po-ukraine-v-dnepre-harkove-zaporozhe-vzryvy-chto-izvestno-10531454.html Посилання скопійоване

Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет по українських містах / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Вранці 8 січня 2024 року вся Україна "червона" через ракетну атаку російських окупантів. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири літаки МіГ-31К. повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет по українських містах.

Повідомляється, що вже лунають вибухи в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Ракети прямують у бік Кропивницького та Львівської області.

Вибухи в Харкові

"Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти і закликаю всіх бути обережними", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

відео дня

Глава Харьсковской ОВА Олег Синєгубов також повідомив про те, що окупанти завдають ударів по Харкову і області й закликав залишатися в укриттях.

Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється.

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється", - написав він у Telegram.

У м. Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок.

Медики надають допомогу двом постраждалим. За попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

Пізніше Терехов уточнив, що цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста.

"Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Дніпрі

У Повітряних силах попередили про рух повітряної цілі в напрямку Дніпра і закликали українців залишатися в укриттях.

Пізніше в мережі повідомили про вибухи в місті.

Офіційної інформації поки що немає.

Ситуація на Львівщині

Голова Львівської ОВА Макім Козицький повідомив про те, що близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України.

"Ракети вже у Львівській області. Небезпека дуже висока. Перебуваєте в укритті або за правилом "двох стін", - написав він у Telegram о 7:09.

Пізніше стало відомо, що частина ракет змінила курс зі Львівщини на Хмельниччину. Однак загроза для Львівської області все ще висока.

Вибухи в Кривому Розі

Кривий Ріг - під масованим ракетним ударом російських окупантів. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул в Telegram.

"Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни", - зазначив Вілкул.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуск балістичних ракет з Криму в напрямку Кривого Рогу.

Ситуація в Києві

Існує і загроза ракетного удару по столиці.

"Не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях!",- закликав Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

Окупанти підняли в небо чотири літаки МіГ-31К.

"Повторний пуск "Кинджала"! Напрямок - Київщина!", - попередили у Повітряних силах України о 07:19.

У Мережі пишуть, що ракети по Києву були фальш-цілями. Офіційно інформація не підтверджена.

Вибухи у Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Запоріжжя прокинулося від ракетного удару РФ.

Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.

Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Ракетні удари РФ по Україні

Востаннє така масована ракетна атака по Україні була вранці 2 січня. Серія вибухів прозвучала в Харкові та Києві.

РФ застосувала 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 з 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

3 з 3 крилатих ракет "Калібр".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.