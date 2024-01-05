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Система захисту РФ серйозно постраждала: нові деталі ракетного удару ЗСУ по Криму

Анна Ярославська
5 січня 2024, 13:36
Російські окупанти знову змушені серйозно переформатувати систему свого захисту.
Вибух у Криму
Вибухи в Криму прогриміли 4 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кримський вітер

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки на російські військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму 4 січня.

За її словами, був вражений не лише командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту. Сили оборони України працювали і за напрямом нової дислокації "Шахедів" на півострові.

"Не лише один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулася за минулу добу, зокрема і завдано серйозне пошкодження системі захисту на Кримському півострові", сказала Гуменюк в ефірі Суспільне Спротив.

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Гуменюк додала, що окупанти знову змушені серйозно переформатувати систему свого захисту.

Нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для "Шахедів". Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то кілька попередніх потужних атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.

"Саме в тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб ворог не почувавая так безпечно на цих територіях і пам'ятав завжди, що Крим – це Україна, і ми за неї боремося", – заявила вона.

Вибухи в Криму

4 січня в Євпаторії та Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти перекривали Кримський міст.

Одна з українських ракет влучила у командний пункт зв'язку в Юхариній балці в Севастополі.

СтратКом ЗСУ підтвердив ураження командного пункту в Севастополі, а командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував українським пілотам і всім, хто планував операцію, за "бездоганну бойову роботу".

Військово-партизанський рух "Атеш" повідомив, що за наводкою партизанів також було завдано удару по військовій частині окупантів в Євпаторії, куди перемістили системи РЛС.

Міноборони РФ 4 січня звітувало про те, що в Криму нібито були збиті 10 ракет і один безпілотник над Чорним морем, а в ніч на 5 січня – ще 36 БПЛА над півостровом.

5 січня аредставник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що ЗСУ знищують у Криму системи ППО, логістику, військову інфраструктуру ворога.

За даними росЗМІ, внаслідок ракетного удару по військових об'єктах російських окупантів у Криму знищено 23 військових РФ, а також підірвані ворожі системи ППО і РЕБ.

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