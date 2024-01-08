Кривий Ріг під масованим ракетним ударом: в місті чути вибухи

У місті відбулося кілька вибухів, місцева влада повідомляє про масовану ракетну атаку на Кривий Ріг.

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Кривий Ріг під масованим ракетним ударом/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, pixabay.com

Вранці у понеділок, 8 січня, під час масованої ракетної атаки країни-агресорки РФ по Україні у Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Про вибухи повідомлялося близько 07:00, після цього пролунали повторні вибухи.

Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомляв у Telegram, що продовжується масована ракетна атака на місто.

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"Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни", – зазначив Вілкул.

Наслідки нічних атак у Дніпропетровській області

Також Вілкул розповів, що російські загарбники у ніч на понеділок, 8 січня, атакували населені пункти Дніпропетровської області.

"У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганець. Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, приватний будинок, господарська споруда. Без втрат", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, Вілкул розповів про проблеми з електроенергією у Кривому Розі через екстремальні погодні умови.

"Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу. Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково. Працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка", – зазначив він.

Ракетний удар РФ по Україні 8 січня

Нагадаємо, по всій Україні – тривога, РФ запустила крилаті ракети вранці у понеділок, 8 січня. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й направлятися в укриття.

У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі були вибухи. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири літаки МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет українськими містами. Повідомляється, що вже лунають вибухи у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Ракети прямують у бік Кропивницького та Львівської області.

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