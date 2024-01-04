У Повітряних силах пояснили, чи можна заздалегідь передбачити ракетні удари окупантів

Обчислити, коли саме буде чергова масована атака росіян по Україні, неможливо, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

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Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що українцям потрібно бути завжди насторожі / колаж Главред, скріншот з відео і facebook.com/kpszsu

Обчислити, коли саме буде чергова масована атака росіян по Україні, неможливо. Російські окупанти приймають рішення безпосередньо перед нанесенням ударом. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію про підготовку до удару. Обчислити неможливо. Те, що задають питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, вже там встановлюють "терміни". Хтось говорить чотири дні. Ну як ми можемо знати, коли ворог планує (атаку - Главред)?",- сказав офіцер.

Спікер ПС ЗСУ підкреслив, що українцям потрібно бути завжди насторожі, адже масована атака російським окупантам може статися в будь-який день.

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"Прогнози робити зазвичай можна. На підготовку до масованого обстрілу зрозуміло потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватися до певних дат. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є, щоб було несподівано для нас", ‒ підсумував офіцер.

Проблеми зі світлом через ракетні удари РФ

Масштабна атака агресора Росії на Україну 29 грудня призвела до часткових проблем зі світлом у деяких районах Київської, Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Ситуація в енергосистемі України в цілому залишалася контрольованою.

Частина Києва була без світла і води через ракетну атаку РФ 2 січня. Російські окупанти з самого ранку атакували столицю і завдали по місту ударів.

Після цього в Укренерго повідомили, що через обстріли РФ залишалися без світла 250 тисяч осіб. Запуску графіків відключення світла не планується.

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