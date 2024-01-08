Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

Вранці 8 січня по всій Україні оголошена повітряна тривога. У багатьох містах лунають вибухи. Існує і загроза ракетного удару по столиці.
"Не ігноруйте сигнали тривоги! Перебуваєте в укриттях!", - закликав Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.
Окупанти підняли в небо чотири літаки МіГ-31К.
"Повторний пуск "Кинджала"! Напрямок - Київщина!", - попередили у Повітряних силах України о 07:19.
У Мережі пишуть, що ракети по Києву були фальш-цілями. Офіційно інформація не підтверджена.
Ракетний удар по Україні 8 січня
Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. Поки що інформації про постраждалих немає.
У м. Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим. За попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.
Кривий Ріг - під масованим ракетним ударом російських окупантів. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск балістичних ракет з Криму в напрямку Кривого Рогу.
Вибухи сьогодні прогриміли також у Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.
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