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Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

Анна Ярославська
8 січня 2024, 07:36
У багатьох містах України сьогодні вранці лунають вибухи. Існує і загроза ракетного удару по столиці.
Міг-31к, Кинджал, ракетний удар
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

Вранці 8 січня по всій Україні оголошена повітряна тривога. У багатьох містах лунають вибухи. Існує і загроза ракетного удару по столиці.

"Не ігноруйте сигнали тривоги! Перебуваєте в укриттях!", - закликав Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

Окупанти підняли в небо чотири літаки МіГ-31К.

відео дня

"Повторний пуск "Кинджала"! Напрямок - Київщина!", - попередили у Повітряних силах України о 07:19.

У Мережі пишуть, що ракети по Києву були фальш-цілями. Офіційно інформація не підтверджена.

Ракетний удар по Україні 8 січня

Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. Поки що інформації про постраждалих немає.

У м. Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим. За попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

Кривий Ріг - під масованим ракетним ударом російських окупантів. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск балістичних ракет з Криму в напрямку Кривого Рогу.

Вибухи сьогодні прогриміли також у Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.

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