По всій Україні - тривога, РФ запустила крилаті ракети: що відомо

Вранці 8 січня 2024 року в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Повітряних силах попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
"Всього в повітрі знаходяться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!", - закликали в ПС ЗСУ.
"Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря", - повідомили в 6:17 у Повітряних силах.
Протягом наступних 40 хвилин ракети зі стратегічної авіації очікуються в нашому повітряному просторі.
О 06:28 стало відомо, що зафіксовано зліт Міг-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.
Також у Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили ракети "Кинджал".
Групи крилатих ракет рухаються:
- Черкащина – у західному напрямку;
- Вінниччина – курс на Хмельницьку область;
- Харківщина – у напрямку Дніпра.
Станом на 06:53 у небі вже три літаки МиГ-31К - всі вони злетіли з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.
"Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинжал", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Ракетні удари РФ по Україні
Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала в Харкові та Києві.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.
За попередніми даними, противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:
- 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 59 з 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;
- 3 з 3 крилатих ракет "Калібр".
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