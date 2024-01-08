По всій Україні - тривога, РФ запустила крилаті ракети: що відомо

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й направлятися в укриття.

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У повітрі знаходяться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Вранці 8 січня 2024 року в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Повітряних силах попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

"Всього в повітрі знаходяться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!", - закликали в ПС ЗСУ.

"Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря", - повідомили в 6:17 у Повітряних силах.

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Протягом наступних 40 хвилин ракети зі стратегічної авіації очікуються в нашому повітряному просторі.

О 06:28 стало відомо, що зафіксовано зліт Міг-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.

Також у Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили ракети "Кинджал".

Групи крилатих ракет рухаються:

Черкащина – у західному напрямку;

Вінниччина – курс на Хмельницьку область;

Харківщина – у напрямку Дніпра.

Станом на 06:53 у небі вже три літаки МиГ-31К - всі вони злетіли з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.

"Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинжал", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала в Харкові та Києві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.

За попередніми даними, противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 з 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

3 з 3 крилатих ракет "Калібр".

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