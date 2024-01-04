Відповідь на ракетні удари Росії: в ЄС заговорили про важливе рішення для України

За словами Борреля, Україні необхідно надати ракети дальноо радіусу дії у відповідь на атаки по цивільній інфраструктурі з боку Росії.

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В ЄС заговорили про важливе рішення для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Україні слід отримати далекобійні ракети та посилити свою військову потужність у відповідь на агресивні удари Росії, які спрямовані на цивільну інфраструктуру. Про це заявив глава дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель у своєму X (колишній Twitter).

Жозеп Борель додав, що він провів телефонні переговори із з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. В ході розмови вони висловили занепокоєння через збільшення російських повітряних ударів на цивільну інфраструктуру України.

"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет", - написав Боррель. відео дня

Також, Боррель та Сікорський обговорили способи посилення заходів проти обходу санкцій проти Росії, оскільки значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути відправлений до Росії у вигляді реекспорту.

Допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США планують утилізацію сотень установок і ракет ATACMS, які вже застаріли. Ці заходи будуть фінансуватися за рахунок коштів американських податників. Деякі експерти вважають, що ці ракети та установки могли б бути передані Україні для відбиття російської агресії. Однак, Білий дім поки що не підтвердив такі плани.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання Україні фінансування у розмірі 61 мільярда доларів для потреб військової допомоги. Цей крок важливий для Вашингтона, оскільки допоможе відвернути агресію Росії, яка у стратегічній оборонній доктрині США визначена як ключовий противник. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У Білому домі наголосили на важливості додаткового фінансування військової допомоги Україні з боку США у зв'язку з масованими ракетними атаками з боку Росії. За словами координатора з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, США не можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні до тих пір, поки Конгрес не затвердить додаткове фінансування.

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