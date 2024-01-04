УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відповідь на ракетні удари Росії: в ЄС заговорили про важливе рішення для України

Юрій Берендій
4 січня 2024, 09:53
За словами Борреля, Україні необхідно надати ракети дальноо радіусу дії у відповідь на атаки по цивільній інфраструктурі з боку Росії.
Відповідь на ракетні удари Росії: в ЄС заговорили про важливе рішення для України
В ЄС заговорили про важливе рішення для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Україні слід отримати далекобійні ракети та посилити свою військову потужність у відповідь на агресивні удари Росії, які спрямовані на цивільну інфраструктуру. Про це заявив глава дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель у своєму X (колишній Twitter).

Жозеп Борель додав, що він провів телефонні переговори із з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. В ході розмови вони висловили занепокоєння через збільшення російських повітряних ударів на цивільну інфраструктуру України.

"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет", - написав Боррель.

відео дня

Також, Боррель та Сікорський обговорили способи посилення заходів проти обходу санкцій проти Росії, оскільки значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути відправлений до Росії у вигляді реекспорту.

Допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США планують утилізацію сотень установок і ракет ATACMS, які вже застаріли. Ці заходи будуть фінансуватися за рахунок коштів американських податників. Деякі експерти вважають, що ці ракети та установки могли б бути передані Україні для відбиття російської агресії. Однак, Білий дім поки що не підтвердив такі плани.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання Україні фінансування у розмірі 61 мільярда доларів для потреб військової допомоги. Цей крок важливий для Вашингтона, оскільки допоможе відвернути агресію Росії, яка у стратегічній оборонній доктрині США визначена як ключовий противник. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У Білому домі наголосили на важливості додаткового фінансування військової допомоги Україні з боку США у зв'язку з масованими ракетними атаками з боку Росії. За словами координатора з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, США не можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні до тих пір, поки Конгрес не затвердить додаткове фінансування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз війна в Україні
Реклама

Головне за день

Росія готує нові удари: в Укренерго оцінили загрозу колапсу

Росія готує нові удари: в Укренерго оцінили загрозу колапсу

09:27 Україна
Переговори з Путіним про завершення війни: у Байдена оцінили шанси

Переговори з Путіним про завершення війни: у Байдена оцінили шанси

08:20 Світ
Ракети могли дати Україні: США зібралися утилізувати сотні ATACMS - Newsweek

Ракети могли дати Україні: США зібралися утилізувати сотні ATACMS - Newsweek

08:12 Світ
Всі головні новини

Популярне

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек 144261

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок 124273

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок

Це стосується всієї України : що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз 48036

"Це стосується всієї України": що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети 39439

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети

Останні новини

10:05

ШІ створив дівчину мрії кожного чоловіка: Емілі Пеллегріні підкорила Instagram

09:53

Відповідь на ракетні удари Росії: в ЄС заговорили про важливе рішення для України

09:27

Росія готує нові удари: в Укренерго оцінили загрозу колапсу

09:25

Церковне свято 5 січня: що не можна робити на Водохресний святвечір

09:24

Мобілізація по лотереї: Милованова розкритикували у Мережі за ідею щодо призову

Росія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - МельникРосія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - Мельник
09:00

Гороскоп на завтра 5 січня 2024: Ракам - можливість, Левам - розмова з начальством

08:20

Переговори з Путіним про завершення війни: у Байдена оцінили шанси

08:12

Ракети могли дати Україні: США зібралися утилізувати сотні ATACMS - Newsweek

08:12

Чого Путін боїться найбільшеПогляд

Реклама
07:37

"У нас немає "плану Б": Кулеба сказав, що буде, якщо Захід не дасть Україні зброї

07:00

У Байдена зробили важливу заяву про військову допомогу Україні

06:25

Потрібно знайти 6 прихованих слів на картинці: складна загадка на кмітливість

06:10

РФ офіційно неодноразово атакувала територію НАТОПогляд

05:34

Для чого люди кладуть пробки в вазон: проста хитрість, яка врятує ваші рослини

04:37

В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ

04:10

"Гаряча" зарядка для схуднення: тренерка показала, як швидко спалити жир на животіВідео

03:50

"Баффі" Сара Мішель Геллар похвалилася палким тілом в купальнику

03:25

Лише найуважніші зможуть знайти число 337 за 10 секунд: оптична ілюзія для геніїв

02:42

Як зробити випічку знову м'якою: 2 способи, які подужає навіть дитина

02:10

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

Реклама
01:43

Експерт оцінив, чи зможе Україна відбивати удари російських "Кинджалів"

00:03

"Бахнула" каре і чубчик: Трінчер здивувала різкою зміною іміджу після розлучення

03 січня, середа
23:56

В Україні зросла вартість оформлення біометричних документів: що змінилося

23:26

Даша Астаф'єва жорстким матом послала всіх, хто втомився дивитися на жахи війниВідео

23:13

Пролунали дуже сильні вибухи: РФ вдарила ракетами по центру ХарковаФото

23:05

"Європа сильно відстає": Туск закликав ЄС підготуватись до війни з Росією

22:58

"Не плач, мамо": військовий вперше подзвонив рідним після повернення з полонуФотоВідео

22:41

Одного з військових у російському полоні піддали тортурам - Лубінець про обмін з РФ

22:30

Тільки люди з "орлиним зором" побачать 3 відмінності: загадка на уважність

21:48

Комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії - ЗМІ

21:35

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

21:35

Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військовихФотоВідео

21:00

"Україна не повинна нічого боятися": Кулеба оцінив ризики президентства Трампа

20:59

Для чого прати рушники із оцтом: результат вас вразитьВідео

20:57

У Франції прокоментували "обстріл" Бєлгорода: Медведєв лютує

20:09

"Не короткострокове завдання": коли Україна отримає F-16 - Defense Express

20:00

4 знака зодіаку зірвуть куш в січні: хто ці щасливчикиВідео

19:55

"До 1000 ракет": НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні

19:36

РФ готова атакувати енергетику у -16: в "Укренерго" розповіли про віялові відключення

19:29

Засипле снігом та заллє дощами: де вріже -8, а де потеплішає до +13

Реклама
19:21

Що чекає в майбутньому, якщо свербить ніс: прикмети, які варто знати

19:10

Яка виникла величезна помилка в УкраїніПогляд

19:08

Одне рішення може врятувати світ від Третьої світової війни – Маломуж

19:06

39-річна учасниця Холостяка-12 чекає на дитину: Варлей похвалилася животикомВідео

19:01

Місячний календар 4 січня 2024 року: чому варто тримати при собі іронічні жарти

18:59

ЗСУ просунулись вперед на двох напрямках: окупанти в істериці

18:31

Чи існує загроза повторного наступу Росії на Чернігів та Київ: відповідь експерта

18:20

Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військовихФотоВідео

18:15

Кому пощастить у 2024 році: для 3 знаків зодіаку цей рік стане найкращим у житті

18:04

Коханка Путіна Кабаєва була на "голій" вечірці Івлєєвої: що буде з гімнасткою

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти