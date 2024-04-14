РФ атакує на трьох напрямках, щоб "збити" можливість України до оборони - ISW

Російські війська здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, не об'єднані спільною стратегічною метою, повідомляють в ISW.

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Українським Силам оборони знадобиться дедалі більше зусиль, щоб захиститися від наступу - ISW / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Війська країни-агресора РФ здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, не об'єднані спільною стратегічною метою, вважають аналітики з "Інституту вивчення війни" (ISW).

Українським Силам оборони знадобиться дедалі більше зусиль - для того, щоб захиститися від цих дій російських військ, якщо США й далі зволікатимуть із наданням військової допомоги ЗСУ, кажуть фахівці.

Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Часів Ярському і Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

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У ISW кажуть, що українські сили відчувають значну нестачу і артилерійських снарядів, і засобів протиповітряної оборони - відповідно, російські війська використовують це.

На думку ISW, армії країни-агресора РФ, імовірно, бракує можливостей проводити одночасно більш ніж одну ефективну широкомасштабну операцію, як це було раніше, тепер вони використовують кілька наступальних зусиль - для того, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї. Крім того, окупанти змушують українців перерозподіляти свої оборонні ресурси на театрі дій, створюючи, таким чином, вразливі місця.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не мають можливостей для масштабного наступу в Україні цього літа. За його словами, те, що відбувається зараз на фронті, є максимумом їхніх зусиль.

Також полковник Ееро Ребо наголосив, що ЗСУ наразі перебувають в обороні, на фронті відчувається нестача боєприпасів і втома воїнів. Водночас російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не спромоглися розвинути в прорив або досягти значних успіхів.

Окрім цього, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська просунулися біля українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри показують просування РФ у Кринках і на острові Великий Потьомкін.

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