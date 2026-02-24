Десятки Іскандерів і Цирконів: названо цілі і терміни нового обстрілу РФ

Головне:
- РФ готує новий масовану атаку на територію України
- Під удар російських балістичних ракет може потрапити Київ і область
Країна-агресор РФ готує новий масований удар по території України із застосуванням балістичних ракет.
Про загрозу нової російської атаки йдеться в повідомленні в Telegram профільного ресурсу єРадар.
При цьому в повідомленні підкреслюється, що ворог може завдати масованого удару по Україні вже в найближчі 48 годин.
Підкреслюється, що під удар російських балістичних ракет може потрапити Київ і Київська область.
"Відзначено ознаки, що вказують на ймовірність нанесення удару балістичною зброєю по Києву і Київській області протягом наступних 48 годин", - вказується в повідомленні.
Разом з тим також уточнюється, що російські окупанти готові застосувати під час масованої атаки близько 30 ракет типу "Іскандер-М", С-300/400 і "Циркон".
"Загалом, готові до застосування близько 30 балістичних ракет комплексу "Іскандер-М", комплексів С-300/400 і ракет "Циркон". Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких", - додається в повідомленні.
Чому РФ атакує енергетичну інфраструктуру: пояснення експерта
Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що метою ударів по підстанціях і магістральних лініях електропередачі є підрив стійкості енергосистеми України. За його словами, виведення з ладу таких об'єктів обмежує можливість оперативно перерозподіляти електроенергію між регіонами.
У період пікових навантажень це змушує застосовувати тимчасові відключення, щоб запобігти масштабним аваріям і зберегти загальну стабільність мережі.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.
Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.
Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.
Що таке ракета Циркон?
Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів.
За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).
Висота польоту: 30-40 км.
Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис.
Довжина ракети: 8-9, 5 м.
Вага бойової частини: 300-400 кг.
