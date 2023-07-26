"Результати дуже-дуже непогані": Зеленський заінтригував успіхами ЗСУ на фронті

Президент вирішив поки не розповідати подробиці того, чого саме домоглися українські військові.

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Зеленський заінтригував успіхами ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, скріншот з відео

Українські військові йдуть в контрнаступ і просуваються на фронті. Вони вже досягли хороших результатів. Про це особисто заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Водночас президент вирішив поки не розкривати подробиці, але акцентував на тому, що результати "дуже і дуже непогані".

"Сьогодні були дуже-дуже непогані результати наших хлопців на фронті. Деталі - пізніше", - сказав Зеленський.

відео дня

Дивіться вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського:

Зеленський заінтригував успіхами ЗСУ на фронті / фото: скріншот

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

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