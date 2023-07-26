Народився у Чернівцях: вихідець з України керує "вагнерівцями" у Білорусі

Сергій Чубко воював у Чечні за російську армію, а в Сирії - у складі ПВК "Вагнер".

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Вихідець з України керує "вагнерівцями" у Білорусі / Коллаж: Главред, Фото kommersant.ru, Миротворец

Главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перекинув своїх найманців у Білорусь. Тепер ними керує уродженець України Сергій Чубко. Про це повідомляє Наша Ніва.

46-річний Чубко з позивним "Піонер" став "старшим по напрямку Білорусі". Він народився у Чернівцях. У ті часи його батько воював в Афганістані. Після розпаду Радянського Союзу родина Чубко переїхала у Новоросійськ.

У 1994 році "Піонер" став контрактником у російській армії та поїхав воювати у Чечню. У 2002 році він почав працювати в охоронному підприємстві, а у 2003 році без вищої освіти очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. В через два роки він став заступником голови адміністрації сільського округу.

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У 2011 році Чубко ледь не втратив російське громадянство, бо весь цей час у нього було ще й українське. У грудні 2014 року він став одним із засновників організації "Козаки" в Новоросійську, учасники якої стали добровольцями та пішли воювати у "ДНР" та "ЛНР".

"Піонер" приєднався до "Вагнера" у січні 2017 року та поїхав у Сирію. Після служби він почав керувати військовою операцією "Вагнера" у Східній Гуті. У 2019 році Чубко відправи до Лівії, де він став керівником ПВК у цьому регіоні.

Відомо, що у нього є дружина - Чубко Яна 1982 року народження, а також дочка - Чубко Вікторія 2004 року народження.

"Вагнерівці в Білорусі"

Після бунту Пригожина до Білорусі перекинули найманців ПВК "Вагнера". Прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості та завдання найманців.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер. Найманці ПВК Вагнер не зможуть довго сидіти без "роботи" у Білорусі, їхня діяльність може стати загрозою для країн НАТО, вважає Подоляк.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій. Він вважає загрозу з боку "вагнерівців" у Білорусі ІПСО, але допускає різні варіанти. Він не виключає, що "вагнерівці" можуть в майбутньому піти на Латвію.

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