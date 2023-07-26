УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Народився у Чернівцях: вихідець з України керує "вагнерівцями" у Білорусі

Ангеліна Підвисоцька
26 липня 2023, 18:09 оновлено 26 липня, 18:27
461
Сергій Чубко воював у Чечні за російську армію, а в Сирії - у складі ПВК "Вагнер".
Сергей Чубко, Вагнер
Вихідець з України керує "вагнерівцями" у Білорусі / Коллаж: Главред, Фото kommersant.ru, Миротворец

Главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перекинув своїх найманців у Білорусь. Тепер ними керує уродженець України Сергій Чубко. Про це повідомляє Наша Ніва.

46-річний Чубко з позивним "Піонер" став "старшим по напрямку Білорусі". Він народився у Чернівцях. У ті часи його батько воював в Афганістані. Після розпаду Радянського Союзу родина Чубко переїхала у Новоросійськ.

У 1994 році "Піонер" став контрактником у російській армії та поїхав воювати у Чечню. У 2002 році він почав працювати в охоронному підприємстві, а у 2003 році без вищої освіти очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. В через два роки він став заступником голови адміністрації сільського округу.

відео дня

У 2011 році Чубко ледь не втратив російське громадянство, бо весь цей час у нього було ще й українське. У грудні 2014 року він став одним із засновників організації "Козаки" в Новоросійську, учасники якої стали добровольцями та пішли воювати у "ДНР" та "ЛНР".

"Піонер" приєднався до "Вагнера" у січні 2017 року та поїхав у Сирію. Після служби він почав керувати військовою операцією "Вагнера" у Східній Гуті. У 2019 році Чубко відправи до Лівії, де він став керівником ПВК у цьому регіоні.

Відомо, що у нього є дружина - Чубко Яна 1982 року народження, а також дочка - Чубко Вікторія 2004 року народження.

"Вагнерівці в Білорусі"

Після бунту Пригожина до Білорусі перекинули найманців ПВК "Вагнера". Прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості та завдання найманців.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер. Найманці ПВК Вагнер не зможуть довго сидіти без "роботи" у Білорусі, їхня діяльність може стати загрозою для країн НАТО, вважає Подоляк.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій. Він вважає загрозу з боку "вагнерівців" у Білорусі ІПСО, але допускає різні варіанти. Він не виключає, що "вагнерівці" можуть в майбутньому піти на Латвію.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ПВК Вагнер
Реклама

Головне за день

Буде справжня холодрига: Україну накриють грозові дощі та шквали

Буде справжня холодрига: Україну накриють грозові дощі та шквали

19:20 Синоптик
"Одна з наших реалізацій": у СБУ визнали торішню атаку на Кримський міст

"Одна з наших реалізацій": у СБУ визнали торішню атаку на Кримський міст

16:54 Україна
ЗСУ розгатили окупантів та просунулись вперед на Бахмутському напрямку

ЗСУ розгатили окупантів та просунулись вперед на Бахмутському напрямку

16:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:45

Ціни в Україні на популярні літні ласощі злетіли на 60%: що сталося

19:30

Росія атакує Україну ракетами: у деяких областях - вибухи

19:20

Буде справжня холодрига: Україну накриють грозові дощі та шквали

18:53

"Наша армія має бути готова": експерт пояснив, хто може стати наступником ПутінаВідео

18:39

Трусити буде ще 4 дні: майже 6-бальна магнітна буря не відступає

Україна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - КарасьУкраїна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - Карась
18:39

Наталка Денисенко налякала шанувальників чесним фото без макіяжу

18:25

Пити каву з молоком або без: відповідь про популярний напій дуже здивує

18:09

Народився у Чернівцях: вихідець з України керує "вагнерівцями" у Білорусі

17:54

"Українська команда" передала партію ноутбуків навчальним закладам для дітей з інвалідністю

Реклама
17:53

Кличко: Київ закупив для переселенців квартири площею 6000 кв. м, перші сім'ї отримали ключі

17:39

Що краще для здоров'я - цикорій або кава: непроста відповідь на часте питання

17:35

Який оцет додають в консервацію: чим замінити важливий інгредієнт

17:26

Віддав все та пішов у запій - з'явилися подробиці розлучення Брежнєвої і Меладзе

17:18

Зовні, зсередини і ніяких розводів: як легко та швидко вимити вікна

17:13

Як краще їсти огірки з шкіркою чи без: правильний гід по улюбленому овочу

17:12

Кількість окупантів збільшилася: у ЗСУ розповіли, чи буде наступ з півночіВідео

16:54

"Одна з наших реалізацій": у СБУ визнали торішню атаку на Кримський міст

16:48

Євросоюз знімає санкції з Віктора Пшонки та його сина - ЗМІ

16:45

Знову переплутала Гаагу і Одесу: Дьомін поставив на місце пропагандистку Симоньян

16:42

ЗСУ розгатили окупантів та просунулись вперед на Бахмутському напрямку

Реклама
16:29

Голос України звучить в Європі: Київ та Хелм з’єднає потяг Укрзалізниці брендований Голосом країни

16:09

Фальшиво співала і виляла товстими стегнами: Лорак таки виступила в ТуреччиніВідео

16:08

Ще порадує свіжістю: яку зелень посадити в серпні

16:08

Росія готує кораблі і авіацію для блокади районів Чорного моря - Міноборони

16:07

"25 лютого він був уже з автоматом": Харчишин зворушливо розповів про сина-бійця ЗСУ

16:02

Чому 27 липня не можна підходити до чужих дітей: прикмети і заборони

15:50

Мелітополь звільнять у 2023-му, Крим – у 2024-му: військовий спрогнозував досягнення ЗСУВідео

15:31

Штанга вбила відомого фітнес-блогера прямо під час тренування: що сталося

15:22

Загибель нацгвардійця під колесами у Києві: винуватця ДТП взяли під варту

15:11

Ризикувати не варто: що не можна готувати у фользі

15:10

Перемовини з РФ і позиція Заходу: Загородній пояснив, чому Київ не поступитьсяВідео

14:58

"Крим звільнять швидше": експерт розкрив етапи закінчення війни

14:50

РФ підняла в повітря 12 літаків: українців попередили про загрозу ракетного удару

14:35

Не можна казати "Козеріг" і "Тілець": Авраменко вказав на помилки у знаках зодіакуВідео

14:32

Не сподобалося: дружина підкаблучника-одесита Джигана пересіла на ЖигуліВідео

14:29

Гороскоп на завтра 27 липня 2023: Левам - важлива порада, Раку - плітки

14:25

"Чому мені повинно бути соромно?": Матвієнко розповіла про колишню Мірзояна

14:09

Денис Казанський. Прощавай, шахтарський Донбас!Відеоблоги

13:59

"Росія наповнюється китайцями": експерт розповів, як Китай може розпочати війну

13:39

Боєць ЗСУ Карась - про Пригожина: дочекається смути в РФ і повернеться у МосквуВідео

Реклама
13:25

Україна посилила ППО, системи відправлять туди, де вони дуже потрібні - Зеленський

13:23

ЗМІ: російський олігарх Абрамович закрутив роман з українською моделлю

13:19

В Україні розробили потужний морський дрон MAGURA V5: на що він здатний

13:07

"Виключно помста": Карась розповів, чому Росія люто обстрілює ОдесуВідео

13:02

Про "контрнаступ": що насправді відбувається?Погляд

12:50

Хитромудра головоломка з Будановим: знайдіть 5 відмінностей на фото за 1 хвилину

12:38

"Терпіти не буду": Зеленський зробив різку заяву про корупційні скандали під час війни

12:33

Пивоваров посварився з глядачем під час концертуВідео

12:09

Володимир Дантес показав Дашу Кацуріну в купальнику і заплакав

11:56

У Криму - вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію: що відбуваєтьсяВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиМода 2023Жіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти