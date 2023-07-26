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Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
26 липня 2023, 00:09 оновлено 26 липня, 00:12
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Правоохоронці провели перевірку керівників ТЦК та СП. Результати виявились невтішними.
Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський
В Україні будуть гучні справи щодо воєнкомів / Фото: president.gov.ua

В Україні перевірили керівників ТЦК та СП, а також інших чиновників. Результати перевірки виявились невтішними. Про це особисто заявив президент України Володимир Зеленський та анонсував нові гучні справи.

Він прямо заявив, що воєнкоми нахабнішають у тилу.

"Але хочу сказати всім таким "воєнкомам" і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - сказав він.

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Справа воєнкома Борисова

Раніше повідомлялося, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив Одеського воєнкома в тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі і елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після цього президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова.

Пізніше багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили. Про його звільнення стало відомо 28 червня.

Євген Борисов після отримання повідомлення про підозру намагався втекти від правосуддя. 24 липня стало відомо про те, що у Києві затримали скандального одеського воєнкома.

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