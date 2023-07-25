Втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів: Міноборони - про контрнаступ

Українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї та людей.

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Втрати ЗСУ значно менші , ніж у РФ / Колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Українські військові роблять все, щоб знищити ворога. Під час контрнаступу вони роблять "чудеса, які увійдуть в підручники". Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

Чудеса полягають в тому, що ЗСУ проводять успішні атаки навіть з урахуванням того, що у ворога більше зброї, боєприпасів і людей.

"Ми пішли в наступ і ми просуваємося. І питання потрібно ставити, перш за все, не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт – рухаємося вперед чи ні. Те, що ми рухаємося в умовах переваги ворога – ознака високої майстерності і мужності наших захисників", - сказала Маляр.

Вона також порівняла втрати українських військових і російських окупантів. Втрата в ЗСУ в 8-9 разів менша, ніж у ворога.

"На Бахмутському у нас гине в 8-9 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському та Маріупольському в 5,3 рази менше. Це при тому, що зазвичай більше втрачає наступаюча сторона. Безпрецедентно низька кількість втрат в наступаючої сторони", - розповіла Маляр.

Дивіться відео про контрнаступ і втрати в українській армії:

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

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