Кількість окупантів збільшилася: у ЗСУ розповіли, чи буде наступ з півночі

Російські окупанти обстрілюють прикордонні території України, що вимагає перекидання українських сил.

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У росіян немає можливості наступати з півночі / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скріншот з відео

Російські окупанти обстрілюють Сумську область. Вони збільшили кількість окупантів у прикордонних областях. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

Окупанти збільшили кількість обстрілів після того, як в Білгородську область зайшов Російський добровольчий корпус.

"Ми бачимо, що зросла кількість військ – раніше там було близько 16 тисяч осіб, а тепер їх там 24. Тобто приблизно на 8 тисяч росіяни збільшили угруповання біля Брянська, Курська, Бєлгорода і перекинули туди трохи танків", - сказав Карась.

Ворог намагається розтягнути українські сили, щоб командування було змушене перекинути військових і техніку на інші ділянки.

Водночас військовий зазначив, що росіяни перекинули в прикордонні області окупантів, але не для наступу.

"Це мізерно мало на всі ці області. Та й 24 тисяч для них - це взагалі ні про що. Це для того, щоб краще оборонятися, щоб там передчасно, ще до того, як РФ розвалиться, референдум не провели. Тому ми розтягуємо противника, а він - нас. Але я думаю, що в українців зараз в Силах оборони все виходить значно краще", - сказав Карась.

Він переконаний, що навіть з боку Білорусі не варто очікувати наступу ворога.

"Білоруських військ всіх разом (при тому, що у них немає бойового досвіду) близько 11 тисяч. Ну і якби там були навіть 8-10 тисяч "вагнерівців", враховуючи, що у них немає важкої техніки, про наступ на Київ взагалі не йдеться, як і про повторний наступ з півночі, це маячня", - пояснив військовий.

Поки росіяни намагаються утримати території Запорізької області та Крим.

"Там для них насуваються повні "гайки". Тому ні про яке вторгнення з півночі протягом найближчих пів року точно не йдеться", - додав Карась.

Дивіться інтерв'ю Євгена Карася для Главреда:

Хто такий Євген Карась Євген Карась - український громадський діяч і активіст, лідер громадської організації С14 (рух суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного з підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

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