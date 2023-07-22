На фронті будуть зміни: у Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ

Ентоні Блінкен розповів, що матиме суттєве значення і призведе до змін на фронті.

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Ентоні Блінкен оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ / УНІАН, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Поки рано робити передчасні висновки щодо контрнаступу Збройних сил України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Незабаром очікуються зміни на фронті. Про це він заявив на Аспенському форумі з безпеки в Колорадо, повідомляє "Голос Америки".

"І коли вони (Сили України, - ред.) розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це буде мати істотне значення і призведе до змін", — говорить держсекретар США.

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При цьому він також нагадав, що США "з самого початку говорили, що це буде важко".

"Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - додав Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше експерт описав тактику ЗСУ в контрнаступі. Українська армія не використовує тактику лобових атак, в результаті якої можна зазнати великих втрат, а намагається поступово виснажувати ворога. Про це розповів військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр.Владислав Селезньов.

Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром воно набере обертів, заявив Володимир Зеленський. ЗСУ здійснюють контрнаступ у повільнішому темпі, ніж очікувалося, і причиною цього є затримка початку операції. Одним з факторів, який уповільнює просування українських військових, є наявність замінованих окупантами доріг і полів. Втім, незабаром контрнаступ України почне набирати обертів. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу Захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

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