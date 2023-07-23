"Будуть хороші новини": Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ

ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити, каже Олексій Арестович.

https://glavred.net/ukraine/budut-horoshie-novosti-arestovich-udivil-prognozom-naschet-kontrnastupleniya-vsu-10487743.html Посилання скопійоване

Олексій Арестович оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

За оцінками американських військових аналітиків, після введення в бій основних українських сил, ситуація на фронті різко може змінитися, заявив колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович.

"Вони (окупанти РФ, - ред.) ж визнали, що ми не ввели значну частину своїх сил, тому що не створили умови для їх застосування. Ці умови створюються бригадами першої лінії, зараз відбувається формуюча операція, якщо говорити натовською військовою мовою. Наші формують умови для введення в бій головних сил", - пояснив він в ефірі у Марка Фейгіна.

Співрозмовник звернув увагу на те, що в результаті ударів по позиціях РФ на фронті співвідношення втрат на сьогодні на користь України.

відео дня

"Це рідко буває для наступаючої сторони - вона зазвичай за класикою зазнає більших втрат. Тому ми вирішуємо завдання, яке мало хто може з сучасних армій вирішити. Може бути тільки армія США і то в даних конкретних умовах у них були б великі проблеми. Росіяни зазнають втрат, ці втрати накопичуються і одного разу вони проваляться - тоді настане час введення в бій нових сил, ми акуратно це зробимо, скоро будуть хороші новини", — додав Арестович.

Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

Раніше Арестович заявив про те, що Україна може обміняти території на вступ до НАТО. Колишній радник офісу президента вважає, що звільнення окупованих територій військовим шляхом принесе багато жертв.

Нагадаємо, Арестович заявив, що війна в Україні затягнеться на кілька років. Колишній радник офісу президента заявив, що українські військові не зможуть звільнити всі захоплені території одним контрнаступом.

Більше новин: