Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів - Зеленський

Як підкреслив глава держави, пізній контрнаступ дав час російським загарбникам замінувати території та побудувати кілька ліній оборони.

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Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ незабаром набере обертів / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Едельвейс, president.gov.ua

Збройні сили України здійснюють контрнаступ у повільнішому темпі, ніж очікувалося, і причиною цього є затримка початку операції. Одним із факторів, який уповільнює просування українських військових, є наявність замінованих окупантами доріг та полів. Втім, незабаром контрнаступ України почне набирати обертів. Про це розповів президент Володимир Зеленський на форумі Aspen Security Forum, пише CNN.

"У нас були плани почати його навесні, але ми цього не зробили, тому що, чесно кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєнь і недостатньо належно навчених бригад – я маю на увазі належно навчених поводженню з цією зброєю", - заявив президент.

Як підкреслив глава української держави, пізній контрнаступ дав час російським загарбникам замінувати території та побудувати кілька ліній оборони.

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"Безумовно, у них було більше часу, ніж їм було потрібно. Через це вони побудували всі ці лінії оборони. І справді, вони встановили багато мін на наших полях. Через це більш повільний темп наших контрнаступальних дій", - сказав Зеленський.

Український гарант підкреслив, що, незважаючи на труднощі, українські воїни вправно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

"Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо деякими мінними ділянками і розміновуємо ці ділянки", - наголосив він.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрнаступ ЗСУ. За його словами, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті – у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", – сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.

Як зазначив радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко, захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

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