З 24 лютого проти України країна-агресор Росія використовувала більшу частину своїх стратегічних ракет, каже міністр оборони України.

Резніков оцінив, скільки ракет і дронів залишилося у російських окупантів / Колаж фото УНІАН

З початку повномасштабної військової агресії проти України Росія вже використовувала більшу частину своїх стратегічних ракет. Зараз, за попередньою оцінкою, у РФ залишається чимало "Кинджалів" – 53 ракети,"Іскандерів" - 52 крилатих ракети і Х-22 і Х-32 - 162 ракети. Про це він на своїй сторінці в сервісі Twitter відповідну інфографіку опублікував міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами чиновника, на даний момент у окупантів залишається багато тактичних ракет. Зараз у них є 326 "Оніксів", 312 ракет Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 і Х-59. Найбільше у загарбників ракет С-300 – 6672 штук.

Далі, каже Резніков, у Росії залишилося лише 11% від її запасів балістичних ракет "Іскандер" – 92 шт., 9% "Калібрів" – 59 ракет і 16% ракет Х-101 і Х-555 – 118 шт.

Розповів Резніков і про те, скільки, за оцінками експертів з розвідки, у Росії ще є в запасі іранські дрони "Шахед". За його даними, у окупантів залишилося 90 – це 12% з партії в 750 примірників.

"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна строгості дотримання санкцій, помноженої на міць української ППО", – резюмував міністр оборони.

ППО для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про розмову зі своїм ізраїльським колегою Яіром Лапідом.

В ході діалогу сторони обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи і технології ППО і ПРО для протидії іранським безпілотникам, які використовує Росія з метою ударів по українських містах.

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