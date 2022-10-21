Удари іранських дронів: Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України

Дмитро Кулеба провів переговори з Яіром Лапідом / Reuters, Facebook / PMORUS

Питання постачання ППО для протидії іранським дронам, які застосовують окупанти РФ, обговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Глава МЗС України детально розповів про наслідки для України ракетних ударів і атак дронами з боку Росії, йдеться в Twitter Кулеби.

"Повідомив йому про невимовних стражданнях, загибелі людей і руйнування, заподіяних російськими ракетами і безпілотниками іранського виробництва. Ми детально обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи і технології протиповітряної і протиракетної оборони", - розповів Кулеба.

У свою чергу Лапід висловив занепокоєння співпрацею Росії та Ірану і висловив підтримку Україні.

"В ході бесіди прем'єр-міністр відзначив глибоку стурбованість військовою співпрацею Ірану і Росії", - йдеться в повідомленні прем'єра Ізраїлю в Facebook.

Кулеба 18 жовтня зробив заяву, згідно з якою Київ має намір офіційно звернутися до Ізраїлю з проханням надати системи ППО. За словами Кулеби, Україна звернеться до ізраїльської держави на тлі підтримки Іраном Росії у війні проти Києва.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим продовжуватиме постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву Системи озброєння.

Пізніше Ганц уточнив, що політика Ізраїлю в питанні поставок озброєнь Україні не зміниться.

За його словами, Єрусалим готовий допомогти Києву в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

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