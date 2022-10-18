Іран дасть РФ ракети і дрони для вбивства українців, але не вважає себе винним – Reuters

Іран дасть РФ більше дронів і ракети класу "земля-земля"/ УНІАН, Telegram

Влада Ірану передасть країні-агресорці Росії додаткові безпілотники і ракети класу "земля-земля". Угода про це була укладена 6 жовтня.

Відповідної домовленості дві держави досягнули тоді, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер і ще двоє високопоставлених іранських чиновників відвідували Москву для проведення переговорів про поставки зброї в Росію. Про це розповіли виданню Reuters двоє неназваних іранських дипломатів і двоє чиновників з Ірану.

Зазначається, що про поставки додаткових дронів і надання ракет попросила в Ірану російська сторона.

"Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема типу ракет Fateh і Zolfaghar", – розповів ознайомлений з угодою іранський дипломат.

Інформацію про передачу РФ додаткового озброєння також підтвердили на умовах анонімності західні чиновники.

Іран не вважає себе співучасником злочинів проти України

У той же час в Ірані не вважають, що, продаючи зброю РФ, вони стають співучасниками злочинів проти України. Як заявили іранські інформатори видання, те, де застосовують цю зброю – це не питання продавця.

Також інформатор наголосив, що нібито Іран не стає на чиюсь сторону у війні, а хоче "покласти край кризі дипломатичним шляхом". У державі вважають, нібито своїм постачанням зброї Росії вони не порушують резолюції Ради Безпеки ООН від 2015 року.

У той же час аналітики вважають, що постачання Іраном зброї країні-агресорці Росії може зашкодити стосункам Ірану з Європейським Союзом і США.

Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе моделей Shahed. Кілька "прильотів" дронів з вибухами були зафіксовані у Шевченківському районі міста. Один із дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Понад 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухи.

Вранці 18 жовтня також були "прильоти" по Києву. Вибухи пролунали на лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може активно атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом 2-3 місяців. Арестович зазначив, що Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану, яка складалася з 300 безпілотників.

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