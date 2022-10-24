Іран перекидає у РФ ударні дрони Arash-2 і балістичні ракети – розвідка

Іран поставляє РФ ударні БПЛА / gur.gov.ua

Іран готує поставки в Росію БпЛА нового типу - Arash-2 і ракет класу "земля-земля", розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Уточнюється, що Іран передасть армії Російської Федерації бронежилети і шоломи для мобілізованих і відправить радників для застосування безпілотників "Arash-2" і балістичних ракет у війні проти України.

"Мобілізованих збройних сил РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, також з Ірану в РФ прибувають нові групи "радників" щодо застосування безпілотників", - заявляють в розвідці.

Зокрема, через нездатність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, Збройні Сили РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва.

"Найближчим часом запланована передача 3 тис.одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Зараз іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілецької дивізії (Бєлгородська область)", - йдеться в повідомленні.

Також влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги Збройним силам РФ у бойовому застосуванні нового типу БПЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їх поставки планується почати вже найближчим часом.

Також з Ірану в окупований Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги в бойовому застосуванні і вдосконаленні БПЛА типу "Shahed-136" і "Mohajer-6".

Поставки іранського озброєння РФ

Нагадаємо, під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

У свою чергу, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

ЄС ввів санкції проти Ірану за поставки дронів Росії. Євросоюз заморозив активи трьох фізичних осіб і однієї установи, які відповідальні за постачання іранських дронів.

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