У Туреччині "навчать" Bayraktar збивати ракетами "повітря-повітря" іранські дрони-камікадзе

БПЛА Bayraktar зможуть збивати дрони-камікадзе / armyinform.com.ua

У Туреччині виробник безпілотників Baykar заявив про плани створення можливості для протидії дронам-камікадзе, які застосовує Росія у війні проти України.

"Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akıncıs будуть мати ракети класу "повітря-повітря" не тільки для того, щоб уражати безпілотники, а й інші ворожі повітряні судна... Ми проводимо наші тести", - заявив генеральний директор компанії Baykar Defence Халук Байрактар, пише турецьке видання Daily Sabah.

Зокрема, під час оборонного ярмарку Saha Expo був підписаний контракт між турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan і військовою кампанією Baykar для інтеграції зенітної ракети Sungur для протидії дронам.

Відзначається, що Sungur - це "перевірений боєприпас, особливо проти таких рухомих цілей як вертольоти і дрони".

"Застосування їх з наших безпілотних літальних апаратів як ракети "повітря-повітря" буде поворотним моментом", - заявив генеральний директор компанії Roketsan Мурат Ікінчі.

При цьому сказано, що інтеграція таких ракет в бойові безпілотники Akıncı і Bayraktar TB2 може привести до розробки концепції недорогого повітряного патрулювання з метою усунення таких загроз як атаки вертольотів і ворожих дронів, в тому числі дронів-камікадзе, замість використання дорогих ракет "повітря-повітря".

Видання зазначає, що Україна зараз намагається перехоплювати дрони-камікадзе, які запускає Росія, за допомогою штурмових літаків, але застосування безпілотників буде економічно вигідним рішенням для українців.

Атаки іранських дронів-"мопедів"

Нагадаємо, з початку серпня на фронті на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, БПЛА застарілі і примітивні, але все ж становлять небезпеку.

"Іранський безпілотник являє собою машинку сильно попереднього покоління, зроблену на коліні, але якусь частину свого завдання вона може вирішити, тому що в цій війні і дитячі Квадрокоптери вирішують завдання-з саморобними захопленнями і киданням гранат", – підкреслив Арестович.

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