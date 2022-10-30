У Туреччині "навчать" Bayraktar збивати ракетами "повітря-повітря" іранські дрони-камікадзе

БПЛА Bayraktar TB2 і Akıncıs будуть оснащені ракетами класу "повітря-повітря".
У Туреччині виробник безпілотників Baykar заявив про плани створення можливості для протидії дронам-камікадзе, які застосовує Росія у війні проти України.
"Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akıncıs будуть мати ракети класу "повітря-повітря" не тільки для того, щоб уражати безпілотники, а й інші ворожі повітряні судна... Ми проводимо наші тести", - заявив генеральний директор компанії Baykar Defence Халук Байрактар, пише турецьке видання Daily Sabah.
Зокрема, під час оборонного ярмарку Saha Expo був підписаний контракт між турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan і військовою кампанією Baykar для інтеграції зенітної ракети Sungur для протидії дронам.
Відзначається, що Sungur - це "перевірений боєприпас, особливо проти таких рухомих цілей як вертольоти і дрони".
"Застосування їх з наших безпілотних літальних апаратів як ракети "повітря-повітря" буде поворотним моментом", - заявив генеральний директор компанії Roketsan Мурат Ікінчі.
При цьому сказано, що інтеграція таких ракет в бойові безпілотники Akıncı і Bayraktar TB2 може привести до розробки концепції недорогого повітряного патрулювання з метою усунення таких загроз як атаки вертольотів і ворожих дронів, в тому числі дронів-камікадзе, замість використання дорогих ракет "повітря-повітря".
Видання зазначає, що Україна зараз намагається перехоплювати дрони-камікадзе, які запускає Росія, за допомогою штурмових літаків, але застосування безпілотників буде економічно вигідним рішенням для українців.
Атаки іранських дронів-"мопедів"
Нагадаємо, з початку серпня на фронті на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.
За словами радника ОП Олексія Арестовича, БПЛА застарілі і примітивні, але все ж становлять небезпеку.
"Іранський безпілотник являє собою машинку сильно попереднього покоління, зроблену на коліні, але якусь частину свого завдання вона може вирішити, тому що в цій війні і дитячі Квадрокоптери вирішують завдання-з саморобними захопленнями і киданням гранат", – підкреслив Арестович.
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