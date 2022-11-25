Священик УПЦ МП / СБУ , lb.ua

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецької єпархії УПЦ (МП).

В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур, передає прес-служба СБУ.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" про "особливості" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією про суспільно-політичну обстановку в Україні та ситуацію на фронті. Зокрема, вимагали від священиків УПЦ заперечувати збройну агресію рф в Україні, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо.

Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора і закликає підтримати окупантів.

За даними джерел LB, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Микиту з 17-річним хлопцем, який співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Микиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії-замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який втік до Росії.

Священик і співак хору / lb.ua

Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів-вид "героя Росії", підписаний Міністром оборони рф за "захоплення Криму" в 2014 році", - йдеться в повідомленні СБУ.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч.2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" відкрито кримінальне провадження.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло визнав, що пісню "дзвін пливе, пливе над Росією" співали в одному з храмів. Однак він сказав, що пісня не є богослужбовим співом. За словами Павла, на Літургії моляться за Україну, українські війська і поминають тільки предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія. Також Павло заявив, що Отцю Захарії, який допустив співи, заборонили служити Літургії. Духовний собор Лаври повинен розібрати цю ситуацію.

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