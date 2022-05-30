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Виніс ікони, дзвони і хрести: священик УПЦ МП залишив у храмі голі стіни, дізнавшись про перехід до ПЦУ

30 травня 2022, 07:40

Громаду храму святого Іова Почаївського у Дрогобичі прийняли до єпархії Православної Церкви України. Коли люди зайшли до церкви, то були шоковані побаченим.

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Священик УПЦ МП "обчистив" храм у Дрогобичі / Фото drohobych-rada.gov.ua, Львівська єпархія УПЦ МП

У церкві святого Іова Почаївського в Дрогобичі священик УПЦ МП залишив після себе "голі" стіни, забравши з приміщення храму всі ікони й церковне начиння, після того як громада перейшла в Православну Церкву України.

Як повідомляє Дрогобицька міська рада, священик, перш ніж покинути храм, вирішив вивезти з нього іконостас, церковний інвентар, ікони та дзвони, куплені за кошти громади. А з двох будівель, розташованих на території церкви, навіть зрізали хрести.

25 травня у Дрогобицькій міській раді відбулося засідання спеціальної комісії, яка вирішила заборонити діяльність Московського Патріархату на території Дрогобицької громади. Храм св. Іова Почаївського був опечатаний та перебував під охороною. У міськраді зазначили, що вивезення майна відбулося ще до моменту ухвалення комісією рішення та опечатування храму.

Керівництво громади повністю підтримало рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України.

Днями в церкві святого Іова Почаївського відбулося перше богослужіння. Зайшовши всередину, парафіяни були шоковані, тому що церква виявилася порожньою.

"Видно, що "батюшка" готувався до відходу – вони забрали все, що було придбано за кошти громади. Але ми радіємо тому, що на одну українську церкву стало більше", - зазначив заступник міського голови Дрогобича Андрій Ковч.

Так виглядав храм раніше:

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Фото Львівська єпархія УПЦ МП

А ось як виглядає храм після того, як його обчистив священик УПЦ МП:

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Фото drohobych-rada.gov.ua
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Фото drohobych-rada.gov.ua
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Фото drohobych-rada.gov.ua

Як повідомляв Главред, 27 травня Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією Патріарха Кирила з приводу війни в Україні. Водночас в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже існуючий статус і не розривають відносини з РПЦ. Донецька і Кримська єпархії УПЦ МП, розташовані на окупованих територіях, заявили, що не приймають рішення Собору.

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