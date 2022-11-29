У Львові депутати зажадали заборонити роботу УПЦ МП

Львівська облрада, попи / колаж фото УНІАН та сайт Львівської облради

У вівторок, 29 листопада, депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону. Така інформація опублікована на сайті установи.

Більше того, депутати вирішили звернутися до української Верховної Ради з приводу внесення відповідних змін до законодавства – з метою заборони роботи релігійних організацій УПЦ (МП), керівний центр якої знаходиться в країні агресора – Росії.

Крім того, депутати звернулися в правоохоронні органи і до сил територіальної оборони ЗСУ – з приводу забезпечення збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій УПЦ (МП), які вирішили вийти з її складу і увійти в інші конфесії.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур, повідомляють у пресслужбі СБУ.

Також внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Україні 31 Жовтня постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир. Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася літургія. Внаслідок цього було пошкоджено іконостас, впало панікадило та вибило вікна. В результаті удару загинув послушник. Про це повідомляється на сайті Могилів-Подільської єпархії УПЦ МП.

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