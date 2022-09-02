'Не війна, а спецоперація': на Полтавщині священик УПЦ МП довів до сліз матір захисника України

Син Наталії Максим Щерба вважається зниклим безвісти / скріншот

У Полтавській області настоятель собору УПЦ МП повторив наративи російської пропаганди, заявивши, що в Україні йде не війна, а "спецоперація". Подібні слова священнослужитель наважився озвучити матері захисника України, який вважається зниклим безвісти.

Інцидент стався в Свято-Миколаївському соборі в місті Горішні Плавні на Полтавщині, передає телеканал ДЗК.

До отця Григорія прийшла Наталія Щерба, чий син Максим пішов на фронт добровольцем. Він - майстер спорту з пауерліфтингу, до війни працював водієм великих вантажівок у місцевому кар'єрі. Збирався одружитися і навіть зробив пропозицію своїй дівчині.

Перед самою війною чоловік поїхав до Європи – щоб заробити гроші на ремонт і весілля. Але почалося російське вторгнення. Максим повернувся додому і пішов у ЗСУ добровольцем.

На початку серпня Максим Щерба перестав виходити на зв'язок. Його матері зателефонували побратими сина з сумною новиною - нібито чоловік загинув у них на очах. Офіційно Максим Щерба вважається зниклим безвісти під Бахмутом Донецької області.

У рідному місті Наталія звернулася до священика Григорія зі Свято-Миколаївського собору з проханням помолитися про сина, але той заявив жінці, що триває "спецоперація".

"Підвели мене до цього батюшки. Це отець Григорій. Запитав: "Що у вас сталося?". А я йому кажу, що у мене сина вбили на війні. Що мене різануло... він каже: "Ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?". Яка ж це "спецоперація", коли моєму синові грудну клітку з танка пробили?" - зі сльозами на очах розповіла мати захисника України.

Наталія Щерба після таких слів священика одразу ж вирушила в іншу церкву, щоб отримати підтримку і молитви за свого сина-Героя.

Як повідомляв Главред, служителі церков Московського патріархату під час окупації населених пунктів Київської області зустрічали загарбників з іконами, займалися російською пропагандою і навіть викрадали людей. В Україні почали розслідувати дані злочини.

Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку Луганської області священик Української Православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.

Інші новини: