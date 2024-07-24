Ще більше 155 мм снарядів: Чехія анонсувала другу хвилю закупівлі БК для ЗСУ

Снаряди з першого проєкту ініціативи, згідно з повідомленнями, вже мали би надійти на поле бою.

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Чехія планує забезпечити Україну снарядами до кінця року / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com, facebook.com/ukroboronprom

Чехія розпочинає другий проєкт з закупівлі снарядів для української армії. Перший за участі інших країн-членів ЄС був успішно виконаний, частина боєприпасів вже буде цього літа на полі бою.

"Це продовження вже чинного механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", — цитує Radio Prague International міністерку оборони країни Яну Чернохову.

Чехія знову виступить у ролі посередника між донорами – європейськими країнами та 5 збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи. Компанії продовжать постачання у 2025 році.

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В інтервʼю Укрінформ прем’єр Чехії Петр Фіала висловив сподівання, що до ініціативи Праги долучаться й інші країни, а ті, хто вже бере участь, продовжать робити фінансові внески.

"До кінця року українській армії будуть поставлені близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм. Важливо зазначити, що на цьому допомога не закінчується", — пояснив він.

Ініціатива Чехії - що відомо про поставку Україні снарядів

У березні 2024 року Чехія з іншими країнами-членами НАТО зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України у "третіх" країн.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

За підрахунком чеського глави Петра Павела, у липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць. Перший вантаж з артилерійськими снарядами в рамках чеської ініціативи прибув в Україну деякий час тому.

Як розповідали нещодавно військові, різниця у артилерійських пострілах між Україною та Росією скоротилася з 1:7 до 1:3. Зауважується, що співвідношення 1:7 було ще у червні.

Що таке артилерійські снаряди? Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

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