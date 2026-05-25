Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним "Орєшніком"

Анна Ярославська
25 травня 2026, 12:00
google news Підпишіться
на нас в Google
Кремль намагається створити ілюзію сили на тлі безвихідної ситуації.
Путін, удар Орешника
Удар "Орєшніка" під Києвом: аналіз мотивів, логіки та наслідків / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Головне:

  • ISW пов'язує атаку зі спробою Путіна приховати слабкість
  • В ЄС назвали запуск "Орєшніка" ядерним шантажем і тупиком РФ
  • Військові кореспонденти РФ незадоволені величезними витратами на марні удари
  • Путін намагається довести Трампу і Сі вагомість своєї ролі

У ніч на неділю, 24 травня, країна-агресор РФ обрушила на Україну сотні безпілотників і ракет, влаштувавши одне з наймасовіших бомбардувань з початку повномасштабного вторгнення. Поблизу столиці була випущена і гіперзвукова ракета "Орєшнік".

Главред зібрав основні факти про ракетно-дроновий удар Росії по Україні та зібрав думки політиків, експертів та аналітиків щодо цілей удару Кремля.

відео дня

Жахлива ніч для Києва

Загалом, за даними Військово-повітряних сил, Росія запустила 90 ракет і 600 безпілотників.

Українські ВПС повідомили, що російські сили також застосували одну балістичну ракету середньої дальності (ймовірно, мається на увазі ракета "Орєшнік"); дві гіперзвукові ракети "Кинжал"; три гіперзвукові ракети "Циркон"; 30 балістичних ракет "Іскандер-М"/зенітних ракет С-300; 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр; та 600 безпілотників "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших типів.

Українська ППО збила 55 ракет і 549 безпілотників. При цьому 16 ракет і 51 безпілотник вразили 54 цілі, а уламки впали на 23 об'єкти. У ПС України додали, що ще 19 ракет, ймовірно, не досягли своїх цілей.

Основною мішенню окупантів була столиця України — місто всю ніч здригалося від вибухів.

"Це була жахлива ніч для Києва", — написав мер столиці Віталій Кличко.

Наслідки "прильотів" і падіння уламків БПЛА були зафіксовані у всіх десяти районах столиці.

За даними прокуратури, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, найбільше — у Шевченківському районі Києва. Зруйновано будівлю ринку та торгового центру, вибито вікна в будинках поблизу епіцентру влучання, банківських установах, торгових закладах.

Крім того, пошкоджено бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школу та 13 автомобілів.

У мережі публікували кадри "прильотів" по Києву вночі 24 травня — дивіться відео:

Станом на ранок 25 травня ліквідація наслідків російської атаки на Київ триває. Кількість постраждалих зросла до 87 осіб, серед них — троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Як повідомили у ДСНС, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях столиці, пошкоджено близько 300 об'єктів. Найбільше серед них житлових будинків. Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість областей.

  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
  • Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним

Удар "Орєшніком" по трьох гаражах у Білій Церкві

Під час масованої атаки по Україні окупанти завдали удару балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Білій Церкві. В результаті атаки спалахнула пожежа в гаражному кооперативі – палали три гаражі.

Дивіться відео – Приліт "Орєшніка" по Білій Церкві 24 травня:

На відеозаписі удару "Орєшніка" по Київській області було показано шість блоків боєприпасів з декількома незалежно наводимими боєголовками (MIRV), кожен блок яких містив шість кінетичних стрижнів.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар по Україні, назвав окупантів "справжніми неадекватами" і закликав світ відреагувати на дії Кремля.

"[Російський диктатор] Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шепелявить, а все ще своїми ракетами руйнує житлові будинки. Три російські ракети проти об’єкта водопостачання [...] Запустив свій "Орєшнік" проти Білої Церкви. Реально неадеквати", – заявив глава держави.

"Важливо, щоб це не залишилося без наслідків для Росії. Необхідні рішення — від Сполучених Штатів, від Європи та інших країн", — зазначив Зеленський.

Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним
РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред ​

"Удар відплати": як РФ пояснила масовану атаку 24 травня

Міноборони РФ заявило, що російські війська застосували ракети "Орєшнік", "Іскандер", "Кинжал" і "Циркон" нібито у відповідь на українські "терористичні атаки" та удари по цивільних об’єктах у Росії.

У Міноборони країни-агресора цинічно стверджують, що "серед уражених 24 травня цілей – об’єкти українського військово-промислового комплексу, військової інфраструктури, а також пункти управління головного командування сухопутних військ, головного управління розвідки українського Міноборони та інші пункти управління ЗСУ".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що атака стала відповіддю на український удар по окупованому Старобільську в Луганській області, в результаті якого, за версією РФ, нібито загинули діти.

Раніше – у п’ятницю, 22 травня – російський диктатор Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ "подати свої пропозиції", як відповісти на цю атаку.

У свою чергу, Україна стверджує, що не завдає ударів по цивільному населенню.

Генеральний штаб ЗСУ 22 травня стверджував, що поблизу окупованого Старобільська було завдано удару по "одному зі штабів підрозділу „Рубікон". Його українські військові називають "російським військовим спецпідрозділом безпілотних технологій, представники якого регулярно завдають ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України".

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому цьому удару і проведеному на прохання Росії, посол України Андрій Мельник спростував звинувачення свого російського колеги у військових злочинах, назвавши їх "чистою пропагандистською показухою" і заявивши, що операції 22 травня "були спрямовані виключно проти російської військової машини".

Реакція Європи на удар по Україні

Європейські союзники Києва засудили російські удари по Україні та використання ракет "Орєшнік".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що високопоставлені дипломати країн ЄС зустрінуться найближчими днями, щоб "обговорити, як посилити міжнародний тиск на Росію".

"Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому вона тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст. Це огидні акти терору, спрямовані на вбивство якомога більшої кількості мирних жителів", — сказала Каллас.

Вона назвала використання ракети "Орешник" "політичною тактикою залякування та безрозсудним балансуванням на межі ядерної війни", додавши, що міністри закордонних справ ЄС обговорять, "як посилити міжнародний тиск на Росію".

Президент Франції Еммануель Макрон засудив атаки, зокрема застосування ракети "Орєшнік", заявивши, що це означає "глухий кут в агресивній війні Росії".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав застосування цієї зброї "безрозсудною ескалацією".

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер висловила підтримку Україні, заявивши, що вона "глибоко вражена" масштабним нападом Росії на Київ.

"Ці атаки лише підтверджують те, що поставлено на карту: свобода України, безпека Європи, наші спільні цінності", — написала вона в X.

Її британська колега Іветт Купер заявила: "Посилення наступу Москви на українських мирних жителів свідчить про її слабкість".

Ядерні сигнали Кремля

Удар по Білій Церкві — це третій випадок застосування "Орєшніка" у війні РФ в Україні.

Вперше російські війська застосували його 21 листопада 2024 року під час удару по Дніпру. Вдруге — під час удару по Львівській області 9 січня 2026 року.

Ракета здатна нести ядерну зброю, проте в ударах по Україні окупанти використовують її в неядерному варіанті.

"Застосування "Орєшніка" має скоріше демонстративний характер — оскільки ракета призначена для нанесення ядерних ударів і малоефективна у звичайному оснащенні, вона є потужним засобом ескалації конфлікту. Крім того, ракета має дальність, яка дозволяє їй долетіти до будь-якої точки в Європі, і, отже, такий запуск не може не стурбувати уряди європейських країн", — пише ВВС.

Кремль хотів приховати приниження і показати силу — ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський удар по Києву є частиною зусиль російського диктатора Володимира Путіна "стерти приниження, пов'язане з парадом Перемоги". На їхню думку, глава Кремля намагається продемонструвати силу.

"Російський удар по Києву є частиною постійних зусиль Путіна забути про своє приниження, отримане на параді Перемоги, оскільки він намагається продемонструвати силу після свого широко розкритикованого параду", – зазначили аналітики.

В ISW також зазначають, що російські війська, можливо, завдали удару "Орєшніком" для випробування та вдосконалення своїх систем доставки ядерної зброї. При цьому одне джерело повідомляє, що "Орєшнік" використовував кінетичні снаряди замість звичайного вибухового заряду.

Аналітики підкреслили: російський удар повністю порушує дух триденного перемир'я в День перемоги, якого дотримувалася Україна, і демонструє той факт, що Путін не схильний дотримуватися будь-яких угод, які не приносять йому істотної вигоди.

Реакція військових кореспондентів РФ на удари по Україні

Російські військові блогери з націоналістичними поглядами розкритикували удари РФ по Україні, назвавши їх скоріше символічними, ніж ефективними з військової точки зору. На їхню думку, такі атаки проводяться на тлі невдач російської армії на фронті і не дають відчутного результату.

Особливе невдоволення викликав удар ракетою "Орєшнік" по Білій Церкві. Блогери вважають подібні атаки занадто витратними і марними в умовах нестачі ресурсів у армії РФ та відсутності просування на лінії фронту.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, один із російських блогерів заявив, що командування РФ робить помилку, витрачаючи ресурси на дорогі удари замість забезпечення військ FPV-дронами, дефіцит яких дозволяє Україні посилювати свої позиції.

Інший блогер підкреслив, що українські сили продовжують успішно атакувати російську логістику на окупованих територіях, а удари по Києву не здатні цьому завадити.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

РФ використовує свої останні шанси

Авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи удар по Білій Церкві, зазначив, що в атаці РФ немає логіки.

"Незрозуміло, чи росіяни хотіли влучити по Білій Церкві, чи просто промахнулися і влучили туди, куди змогли. Бо гаражі – це не той "центр ухвалення рішень", влучання по якому "Орєшніком" може щось змінити у цій війні", – сказав авіаексперт у коментарі 24 Каналу.

"У цієї атаки могла бути логіка, якби в діях ворога простежувалася певна послідовність. Коли сталося влучання біля метро "Лук'янівська", то зрозуміло, що росіяни намагалися влучити у завод "Артем". Але інші удари не вкладаються в логіку", – підкреслив він.

Він також звернув увагу на те, що після атаки із залученням такої кількості балістичної зброї мала б бути зовсім інша картина руйнувань.

При цьому Криволап високо оцінив роботу українських сил ППО. Однак, за його словами, слід визнати, що в України дуже мало систем, які здатні перехоплювати балістику. Цього разу було збито лише 30% балістичних ракет.

"Але те, що Україна має досить потужну систему РЕБ "Ліма", є доведеним фактом. Вона може відхиляти "Кинжали" і, ймовірно, "Іскандери", тому що ці дві ракети – ідентичні, але вони мають різне базування, проте системи наведення у них однакові", – зазначив Криволап.

Авіаексперт вважає, що у росіян вже істерика, і вони намагаються використати останні шанси.

Також у окупантів є проблеми на фронті, тому Путін міг використати цю атаку для того, щоб показати президенту США Дональду Трампу та главі Китаю Сі Цзіньпіну, що світ слід ділити не на двох, а на трьох – тобто ще й на Росію. На думку Криволапа, немає інших серйозних причин для того, щоб Росія використала всі свої запаси озброєння.

Інші матеріали Главреда:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Путін новини України війна Росії та України ракетний удар Інститут вивчення війни Ракетна атака на Україну Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ пригрозила новими ударами по Україні: монітори назвали небезпечні дні

РФ пригрозила новими ударами по Україні: монітори назвали небезпечні дні

14:32Війна
Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областей

Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областей

13:54Україна
Погода в Україні сильно погіршиться: які регіони накриють дощі та шквали

Погода в Україні сильно погіршиться: які регіони накриють дощі та шквали

13:09Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

Гарантовано врятує цибулю від стрілкування: чим достатньо посипати міжряддя

Гарантовано врятує цибулю від стрілкування: чим достатньо посипати міжряддя

"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянки

"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянки

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Навіщо на рукавах піджака ґудзики: практична причина, яка прийшла від лікарів

Навіщо на рукавах піджака ґудзики: практична причина, яка прийшла від лікарів

Останні новини

14:32

РФ пригрозила новими ударами по Україні: монітори назвали небезпечні дні

14:20

"Злилася остаточно": відомий блогер озвучив причину розлучення Потапа і Насті

14:16

Одна помилка і колеса можна викидати: що не варто робити на автомийціВідео

13:54

Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областейФото

13:40

Популярні овочі в Україні подорожчали майже вдвічі - на що злетіли ціни

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
13:17

Пролунав постріл: чоловік наклав не себе руки у будівлі ТЦК, деталі інциденту

13:09

Погода в Україні сильно погіршиться: які регіони накриють дощі та шквали

13:02

Знаменита донька путіністки Єгорової заявила про розлучення: "Найкраще попереду"

12:49

На чорноморський курорт чекає новий поворот: прогноз погоди в Одесі на тиждень

Реклама
12:38

Місячний календар на червень 2026 року — сприятливі та несприятливі дні

12:19

Лідерка опозиції Білорусі вперше прибула до Києва і висловилась про Лукашенка

12:16

Було дві ракети: РФ могла вдарити "Орєшніком" по власних військах

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 26 травня: Собакам — пустощі, Мавпам — розчарування

12:00

Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним "Орєшніком"ФотоВідео

11:59

Швидший і значно небезпечніший: в ГУР показали новий реактивний дрон РФФото

11:27

Що не можна сипати в пральну машину: популярний засіб шкодить техніціВідео

11:18

Починається фітофтора, гниє коріння: що не можна поливати холодною водою на городіВідео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

10:51

"Повністю усунули": Джолі завдала нищівного удару по Пітту

10:37

Павуки з будинку зникнуть раз і назавжди: що потрібно зробити вже зараз

Реклама
10:19

Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям

09:59

Галкін показав форми і здивував секретом свого перевтілення — деталі

09:57

Атака РФ на Бортницьку станцію аерації: експерт попередив про серйозну загрозу

09:42

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

09:23

Ще одну область готують до кругової оборони: де є загроза прориву кордону

09:10

Путін намагався приховати приниження: в ISW пояснили удар по Києву 24 травняФото

09:05

Всесвіт обрав фаворитів: на 5 знаків зодіаку чекає щастя в останній тиждень травня

08:45

Полк "Скеля" провів у Дніпрі урочисту присягу до Дня Героїв

08:28

"Чиста математика": Стубб зробив цікаву заяву про мирні переговори з РФ

08:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 травня (оновлюється)

08:13

"Скільки Григорича не годуй": Климовський - про те, як Москва підставила БілорусьПогляд

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

Вибухи в Ярославлі: після нальоту БПЛА в Росії перекрили трасу до Москви

06:55

П'ять країн заблокували план НАТО щодо надання Києву додаткової допомоги — ЗМІ

05:11

Не випадковість: чому всім знайомі металеві гаражі із СРСР майже всі були коричневими

04:56

Притягнете достаток: у які дні можна та не можна прибиратиВідео

04:53

З якого віку дитині можна давати смартфон: багато батьків не знають

04:37

Налетять сильні дощі: які регіони будуть "плавати"

04:10

Все в диму, є постраждалі: кадри з першими хвилинами після атаки на КиївВідео

03:01

Навіщо на таблетках лінія посередині — міф про дизайн чи важлива функція

Реклама
02:05

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

24 травня, неділя
23:30

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

23:05

США та Китай вступають у фазу економічного розлучення: Кущ дав тривожний прогнозПогляд

22:46

Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

21:44

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:07

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

20:31

Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реаціяВідео

19:41

Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

19:06

Український експерт у сфері готельного бізнесу впроваджує у США кризові методики для Airbnb та Booking.com

19:03

Як сказати українською "не заморачивайся" - правильний варіант знають не всіВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти