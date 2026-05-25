Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним "Орєшніком"

Кремль намагається створити ілюзію сили на тлі безвихідної ситуації.

Удар "Орєшніка" під Києвом: аналіз мотивів, логіки та наслідків / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Головне:

ISW пов'язує атаку зі спробою Путіна приховати слабкість

В ЄС назвали запуск "Орєшніка" ядерним шантажем і тупиком РФ

Військові кореспонденти РФ незадоволені величезними витратами на марні удари

Путін намагається довести Трампу і Сі вагомість своєї ролі

У ніч на неділю, 24 травня, країна-агресор РФ обрушила на Україну сотні безпілотників і ракет, влаштувавши одне з наймасовіших бомбардувань з початку повномасштабного вторгнення. Поблизу столиці була випущена і гіперзвукова ракета "Орєшнік".

Главред зібрав основні факти про ракетно-дроновий удар Росії по Україні та зібрав думки політиків, експертів та аналітиків щодо цілей удару Кремля.

Жахлива ніч для Києва

Загалом, за даними Військово-повітряних сил, Росія запустила 90 ракет і 600 безпілотників.

Українські ВПС повідомили, що російські сили також застосували одну балістичну ракету середньої дальності (ймовірно, мається на увазі ракета "Орєшнік"); дві гіперзвукові ракети "Кинжал"; три гіперзвукові ракети "Циркон"; 30 балістичних ракет "Іскандер-М"/зенітних ракет С-300; 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр; та 600 безпілотників "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших типів.

Українська ППО збила 55 ракет і 549 безпілотників. При цьому 16 ракет і 51 безпілотник вразили 54 цілі, а уламки впали на 23 об'єкти. У ПС України додали, що ще 19 ракет, ймовірно, не досягли своїх цілей.

Основною мішенню окупантів була столиця України — місто всю ніч здригалося від вибухів.

"Це була жахлива ніч для Києва", — написав мер столиці Віталій Кличко.

Наслідки "прильотів" і падіння уламків БПЛА були зафіксовані у всіх десяти районах столиці.

За даними прокуратури, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, найбільше — у Шевченківському районі Києва. Зруйновано будівлю ринку та торгового центру, вибито вікна в будинках поблизу епіцентру влучання, банківських установах, торгових закладах.

Крім того, пошкоджено бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школу та 13 автомобілів.

У мережі публікували кадри "прильотів" по Києву вночі 24 травня.

Найгучніший "вибух" минулої ночі — це падіння балістичної ракети приблизно за 200 метрів від моєї квартири. Не дивно, що весь будинок трясся.



— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) 24 травня 2026

Станом на ранок 25 травня ліквідація наслідків російської атаки на Київ триває. Кількість постраждалих зросла до 87 осіб, серед них — троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Як повідомили у ДСНС, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях столиці, пошкоджено близько 300 об'єктів. Найбільше серед них житлових будинків. Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість областей.

Удар "Орєшніком" по трьох гаражах у Білій Церкві

Під час масованої атаки по Україні окупанти завдали удару балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Білій Церкві. В результаті атаки спалахнула пожежа в гаражному кооперативі – палали три гаражі.

Момент удару "Орешника" по м. Біла Церква.

Цинічні мерзотники, які звикли воювати та тероризувати виключно мирне населення. — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) 24 травня 2026

На відеозаписі удару "Орєшніка" по Київській області було показано шість блоків боєприпасів з декількома незалежно наводимими боєголовками (MIRV), кожен блок яких містив шість кінетичних стрижнів.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар по Україні, назвав окупантів "справжніми неадекватами" і закликав світ відреагувати на дії Кремля.

"[Російський диктатор] Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шепелявить, а все ще своїми ракетами руйнує житлові будинки. Три російські ракети проти об’єкта водопостачання [...] Запустив свій "Орєшнік" проти Білої Церкви. Реально неадеквати", – заявив глава держави.

"Важливо, щоб це не залишилося без наслідків для Росії. Необхідні рішення — від Сполучених Штатів, від Європи та інших країн", — зазначив Зеленський.

РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред ​

"Удар відплати": як РФ пояснила масовану атаку 24 травня

Міноборони РФ заявило, що російські війська застосували ракети "Орєшнік", "Іскандер", "Кинжал" і "Циркон" нібито у відповідь на українські "терористичні атаки" та удари по цивільних об’єктах у Росії.

У Міноборони країни-агресора цинічно стверджують, що "серед уражених 24 травня цілей – об’єкти українського військово-промислового комплексу, військової інфраструктури, а також пункти управління головного командування сухопутних військ, головного управління розвідки українського Міноборони та інші пункти управління ЗСУ".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що атака стала відповіддю на український удар по окупованому Старобільську в Луганській області, в результаті якого, за версією РФ, нібито загинули діти.

Раніше – у п’ятницю, 22 травня – російський диктатор Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ "подати свої пропозиції", як відповісти на цю атаку.

У свою чергу, Україна стверджує, що не завдає ударів по цивільному населенню.

Генеральний штаб ЗСУ 22 травня стверджував, що поблизу окупованого Старобільська було завдано удару по "одному зі штабів підрозділу „Рубікон". Його українські військові називають "російським військовим спецпідрозділом безпілотних технологій, представники якого регулярно завдають ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України".

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому цьому удару і проведеному на прохання Росії, посол України Андрій Мельник спростував звинувачення свого російського колеги у військових злочинах, назвавши їх "чистою пропагандистською показухою" і заявивши, що операції 22 травня "були спрямовані виключно проти російської військової машини".

Реакція Європи на удар по Україні

Європейські союзники Києва засудили російські удари по Україні та використання ракет "Орєшнік".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що високопоставлені дипломати країн ЄС зустрінуться найближчими днями, щоб "обговорити, як посилити міжнародний тиск на Росію".

"Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому вона тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст. Це огидні акти терору, спрямовані на вбивство якомога більшої кількості мирних жителів", — сказала Каллас.

Вона назвала використання ракети "Орешник" "політичною тактикою залякування та безрозсудним балансуванням на межі ядерної війни", додавши, що міністри закордонних справ ЄС обговорять, "як посилити міжнародний тиск на Росію".

Президент Франції Еммануель Макрон засудив атаки, зокрема застосування ракети "Орєшнік", заявивши, що це означає "глухий кут в агресивній війні Росії".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав застосування цієї зброї "безрозсудною ескалацією".

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер висловила підтримку Україні, заявивши, що вона "глибоко вражена" масштабним нападом Росії на Київ.

"Ці атаки лише підтверджують те, що поставлено на карту: свобода України, безпека Європи, наші спільні цінності", — написала вона в X.

Її британська колега Іветт Купер заявила: "Посилення наступу Москви на українських мирних жителів свідчить про її слабкість".

Ядерні сигнали Кремля

Удар по Білій Церкві — це третій випадок застосування "Орєшніка" у війні РФ в Україні.

Вперше російські війська застосували його 21 листопада 2024 року під час удару по Дніпру. Вдруге — під час удару по Львівській області 9 січня 2026 року.

Ракета здатна нести ядерну зброю, проте в ударах по Україні окупанти використовують її в неядерному варіанті.

"Застосування "Орєшніка" має скоріше демонстративний характер — оскільки ракета призначена для нанесення ядерних ударів і малоефективна у звичайному оснащенні, вона є потужним засобом ескалації конфлікту. Крім того, ракета має дальність, яка дозволяє їй долетіти до будь-якої точки в Європі, і, отже, такий запуск не може не стурбувати уряди європейських країн", — пише ВВС.

Кремль хотів приховати приниження і показати силу — ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський удар по Києву є частиною зусиль російського диктатора Володимира Путіна "стерти приниження, пов'язане з парадом Перемоги". На їхню думку, глава Кремля намагається продемонструвати силу.

"Російський удар по Києву є частиною постійних зусиль Путіна забути про своє приниження, отримане на параді Перемоги, оскільки він намагається продемонструвати силу після свого широко розкритикованого параду", – зазначили аналітики.

В ISW також зазначають, що російські війська, можливо, завдали удару "Орєшніком" для випробування та вдосконалення своїх систем доставки ядерної зброї. При цьому одне джерело повідомляє, що "Орєшнік" використовував кінетичні снаряди замість звичайного вибухового заряду.

Аналітики підкреслили: російський удар повністю порушує дух триденного перемир'я в День перемоги, якого дотримувалася Україна, і демонструє той факт, що Путін не схильний дотримуватися будь-яких угод, які не приносять йому істотної вигоди.

Реакція військових кореспондентів РФ на удари по Україні

Російські військові блогери з націоналістичними поглядами розкритикували удари РФ по Україні, назвавши їх скоріше символічними, ніж ефективними з військової точки зору. На їхню думку, такі атаки проводяться на тлі невдач російської армії на фронті і не дають відчутного результату.

Особливе невдоволення викликав удар ракетою "Орєшнік" по Білій Церкві. Блогери вважають подібні атаки занадто витратними і марними в умовах нестачі ресурсів у армії РФ та відсутності просування на лінії фронту.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, один із російських блогерів заявив, що командування РФ робить помилку, витрачаючи ресурси на дорогі удари замість забезпечення військ FPV-дронами, дефіцит яких дозволяє Україні посилювати свої позиції.

Інший блогер підкреслив, що українські сили продовжують успішно атакувати російську логістику на окупованих територіях, а удари по Києву не здатні цьому завадити.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

РФ використовує свої останні шанси

Авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи удар по Білій Церкві, зазначив, що в атаці РФ немає логіки.

"Незрозуміло, чи росіяни хотіли влучити по Білій Церкві, чи просто промахнулися і влучили туди, куди змогли. Бо гаражі – це не той "центр ухвалення рішень", влучання по якому "Орєшніком" може щось змінити у цій війні", – сказав авіаексперт у коментарі 24 Каналу.

"У цієї атаки могла бути логіка, якби в діях ворога простежувалася певна послідовність. Коли сталося влучання біля метро "Лук'янівська", то зрозуміло, що росіяни намагалися влучити у завод "Артем". Але інші удари не вкладаються в логіку", – підкреслив він.

Він також звернув увагу на те, що після атаки із залученням такої кількості балістичної зброї мала б бути зовсім інша картина руйнувань.

При цьому Криволап високо оцінив роботу українських сил ППО. Однак, за його словами, слід визнати, що в України дуже мало систем, які здатні перехоплювати балістику. Цього разу було збито лише 30% балістичних ракет.

"Але те, що Україна має досить потужну систему РЕБ "Ліма", є доведеним фактом. Вона може відхиляти "Кинжали" і, ймовірно, "Іскандери", тому що ці дві ракети – ідентичні, але вони мають різне базування, проте системи наведення у них однакові", – зазначив Криволап.

Авіаексперт вважає, що у росіян вже істерика, і вони намагаються використати останні шанси.

Також у окупантів є проблеми на фронті, тому Путін міг використати цю атаку для того, щоб показати президенту США Дональду Трампу та главі Китаю Сі Цзіньпіну, що світ слід ділити не на двох, а на трьох – тобто ще й на Росію. На думку Криволапа, немає інших серйозних причин для того, щоб Росія використала всі свої запаси озброєння.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

