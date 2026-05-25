Швидший і значно небезпечніший: в ГУР показали новий реактивний дрон РФ

Інна Ковенько
25 травня 2026, 11:59
Новий реактивний дрон РФ швидший за попередні версії, маневреніший і значно небезпечніший.
"Гєрань-4"
"Гєрань-4" / Колаж: Главред, фото: ГУР

Коротко:

  • РФ почала застосовувати новий реактивний дрон "Ґєрань‑4"
  • Максимальна швидкість польоту - 500 км/год, висота - до 5 тис. м

З травня 2026 року війська РФ використовують проти України новий реактивний ударний дрон "Герань-4", який значно небезпечніший за попередні версії.

Новий апарат здатен розганятися до 500 км/год та маневрувати на великих швидкостях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У межах завершення підготовки до серійного виробництва "ґєрань-4" (до січня 2026 року) перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" (Орловська обл.) та території колишнього Донецького аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередні реактивні дрони "Ґєрань‑3" росіяни збирали на основі планера бензинової "Ґєрані‑2". Однак його міцності виявилося недостатньо для польотів на великих швидкостях і активного маневрування.

Характеристики "Герань-4"

У розвідці розповіли, що "Гєрань-4" має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги.

Крила тепер жорстко з’єднані з центропланом, а кількість технологічних люків на корпусі зменшена для зниження опору повітря.

При цьому розміри дрона не змінилися - 3,5 метра в довжину і 3 метри завширшки.

В оновленому БПЛА також було виявлено два типи китайських турбореактивних двигунів:

  • Telefly LX-WP-160 - тяга 160 кг;
  • Telefly TF-TJ2000A - тяга 200 кг.

Нова конструкція дає змогу дрону маневрувати на швидкостях 300-400 км/год. Максимальна швидкість польоту безпілотника може досягати 500 км/год, а висота - 5 тис. метрів. Також дрон здатен нести бойову частину вагою 50 або 90 кг на відстань до 450 км.

Повідомляється, що Герань-4 може нести один із варіантів бойової частини: осколково-фугасну або термобаричну масою 50 кг (ОФЗБЧ-50 або ТББЧ-50М); збільшену термобаричну масу 90 кг (ТББЧ-90).

Як писав Главред, РФ почала скидати на дахи багатоповерхівок FPV-дрони із зарядами. Для цього ворог використовує безпілотники "Гербера". Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що FPV-дрони із зарядами було знайдено на даху багатоповерхівки за більш ніж 30 кілометрів від кордону.

Крім того, застосування дронів-камікадзе типу "Шахед" і "Гербера" дедалі більше переходить у формат керованих і мережевих систем, де ключову роль відіграють МЕШ-модеми та ретрансляція сигналу. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило інформацію про нову російську крилату ракету під назвою "Изделие-30", яку РФ вже застосовувала проти України. За даними відомства, ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою до 800 кг і дальність ураження не менше 1500 кілометрів.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

