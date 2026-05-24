Чи дійсно РФ вгатила 'Орєшніком' по Білій Церкві: у Повітряних силах відповіли

За інформацією Ігната, пуск ракети російські окупати здійснили з полігону Капустін Яр.

https://glavred.net/war/deystvitelno-li-rf-udarila-oreshnikom-po-beloy-cerkvi-v-vozdushnyh-silah-otvetili-10767326.html Посилання скопійоване

Росія вдарила по Білій Церкв / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне з новини:

відео дня

У ПС ЗСУ підтвердили пуск ракети "Орєшнік" по Україні

Шість касетних блоків впали біля Білої Церкви

Росія застосувала по Київщині балістичну ракету середньої дальності РС‑26 "Орєшнік" - удар припав по району Білої Церкви під час нічної атаки 24 травня. Факт застосування цієї ракети у коментарі РБК-Україна підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, пуск здійснили з полігону Капустін Яр, а сама ракета розпалася у повітрі на кілька бойових блоків. На оприлюднених у соцмережах відео видно падіння шести касет із суббоєприпасами, що розліталися над одним із районів міста.

Точне місце влучання поки не встановлене, але перед атакою Повітряні сили попереджали про загрозу застосування саме цього типу балістики.

Радник Міноборони Сергій Стерненко назвав запуск "Орєшніка" спробою залякати українців і міжнародних партнерів, адже йдеться про ракету, здатну нести ядерний заряд, хоч цього разу вона була без нього. Він заявив, що такі дії не змінять ситуацію на користь Росії та спрогнозував подальше загострення для окупантів:

"Можу розповісти, що буде далі. Далі у росіян згорять ще кілька різних туапсе, а до кінця року атаки на Росію стануть значно масштабнішими. Посилиться і сегмент Middle strike, що спричинить масштабні логістичні проблеми для окупантів. На фронті справи у них погіршуватимуться. В той же час буде додихати російська економіка, яку не врятують навіть тимчасово високі ціни на нафту. Соціальна напруга буде рости, і рано чи пізно політична система РФ впаде".

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 24 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніших ударів зазнали Київ і Київщина.

Згодом радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, шо росіяни запустили ядерну ракету "Орєшнік" без ядерної БЧ по Білоцерківщині, щоб полякати українців та світ.

Також стало відомо, що у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред