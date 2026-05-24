Київ у вогні після атаки РФ: руйнування по всій столиці, є постраждалі і жертва

Ліквідація наслідків нічного обстрілу триває.

https://glavred.net/ukraine/kiev-v-ogne-posle-ataki-rf-razrushenie-po-vsey-stolice-est-postradavshie-i-zhertva-10767305.html Посилання скопійоване

Внаслідок атаки є серйозні руйнування, рятувальники борються з вогнем / фото: ДСНС Києва

Головне:

РФ атакувала майже усі райони столиці

Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж, є руйнування

Щонайменше 21 людина постраждала внаслідок атаки, є загиблий

Країна-агресорка Росія у ніч на 24 травня масовано атакувала Київ. Внаслідок атаки у столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Як повідомили у ДСНС України, у Дарницькому районі обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники евакуйовують мешканців та ліквідовують пожежу.

відео дня

У Шевченківському районі внаслідок атаки виникла пожежа на другому поверсі школи на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи.

"Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області", - йдеться у повідомленні.

У Дніпровському районі пожежа внаслідок обстрілу виникла у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу.

У Деснянському районі зафіксовано влучання у торгівельний центр та будівлю супермаркету. Також 5 гаражних боксів спалахнули на території гаражного кооперативу.

У Святошинському районі повідомили про влучання у 9-поверховий житловий будинок.

У Солом'янськом районі виникла незначна пожежа та виникли руйнування конструкцій на площі 5 кв. м на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку.

"Підручними засобами вогнеборці ліквідували загоряння на площі 1 кв. м. Також повідомляється про ураження складських приміщень на території промзони", - додали в ДСНС.

В Оболонському районі столиці, попередньо, горить житловий будинок і вогнеборці ліквідовують пожежу у іншій 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів. Також сталася пожежа у будівельному гіпермаркеті.

У Печерському районі спалахнула пожежа на рівні 13 поверху 20-поверхової новобудови та горить побутівка на площі 10 кв. м, розташована поблизу.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Повне відео порятунку людей та ліквідації наслідків російської атаки на Київ дивіться у нашому Telegram-каналі за посланням.

Що відомо про постраждалих

О 05:57 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Києві збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець. 13 людей медики госпіталізували.

Серед госпіталізованих троє поранених у тяжкому стані. Вісім постраждалих отримали необхідну допомогу на місці. Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці.

Російські "Шахеди" стануть небезпечнішими

Главред писав, що за словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова із позивним "Флеш", російська армія може змінити підходи до застосування ударних безпілотників для ударів по Україні на фоні зниження їх ефективності.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Росіяни можуть почати активніше застосовувати на "Шахедах" системи радіоелектронної боротьби та інші технології. Також очікується використання реактивних модифікацій безпілотників, зокрема "Герань-3" і "Герань-4". Окрім цього, окупанти, ймовірно, змінюватимуть тактику та запускатимуть дрони ближче до кордонів, а не з глибини тилу.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніших ударів зазнали Київ і Київщина.

Раніше, ввечері 23 травня, окупаційня армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Відомо про щонайменше 9 поранених.

Напередодні стало відомо, що вдень 23 травня російські окупанти атакували Суми дроними. Зокрема, під ударом опинилася траурна колона на околицях міста.

Інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред