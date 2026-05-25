Атака РФ на Бортницьку станцію аерації: експерт попередив про серйозну загрозу

Експерт назвав найгірший сценарій в разі удару РФ по Бортницькій станції.

https://glavred.net/war/ataka-rf-na-bortnickuyu-stanciyu-aeracii-ekspert-predupredil-o-sereznoy-ugroze-10767497.html Посилання скопійоване

Удар РФ по Бортницькій станції аерації / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

У разі пошкодження Бортницької станції аерації є ризик витоку стоків у Дніпро

Навантаження з очищення води перейде на міста нижче течії

Після удару окупантів по Бортницькій станції аерації може виникнути ризик потрапляння неочищених стоків у Дніпро, а основне навантаження з очищення води може лягти на водоканали нижче за течією

Про це розповів директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко в етері "Еспресо".

відео дня

"Найгірше, що може статись після удару росіян по Бортницькій станції аерації це не буде відбуватись очищення води. Бортницька станція є кінцевим блоком, куди збираються стічні каналізаційні води, саме з побутових й промислових каналізацій. Це не зливова каналізація, де вода прямим потоком йде у Дніпро. Варто наголосити, що промислових каналізаційних вод у місті Києва саме металургійних немає. Так, є хімічні, але просто використовують воду, не забруднюючи її. Так, от, якщо підсумовувати, то найгіршим сценарієм може бути витік неочищеної води у Дніпро", - пояснив експерт.

За словами Сергієнка, у соцмережах почали ширитися панічні прогнози про можливий мор риби чи отруєння, однак реальні наслідки наразі оцінити складно.

"Я читав в соціальних мережах панічні настрої людей, що може бути отруєння й мор риби. Насправді ніхто не може точно сказати про саме такі наслідки. Адже, проблема полягає в тому, що все навантаження з очищення води ляже на водоканали міст, які розташовані нижче по течії", - підсумував він.

Звідки і чим РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Масована атака РФ на Україну 24 транвя - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія в ніч на 24 травня масовано атакувала Київ. В результаті атаки в столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Нагадаємо, РФ дві доби атакували Полтавщину, там фіксуються серйозні наслідки для місцевих служб та інфраструктури. Міська влада вимагає міжнародної підтримки для відновлення нормального життя та захисту громадян. Ці події свідчать про постійні загрози мирному населенню по всій країні.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію і мобілізують сили для захисту територій.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред