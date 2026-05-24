РФ запустила "Орєшнік" по Київщині і вдарила по багатоповерхівці у Черкасах

Анна Косик
24 травня 2026, 08:37оновлено 24 травня, 09:44
Внаслідок атаки є багато руйнувань, ліквідація наслідків триває.
Ворог атакував кілька областей України цієї ночі / Колаж: Главред, фото: ДСНС Черкащини, ДСНС Київщини

Коротко:

  • На Київщині внаслідок атаки РФ постраждали усі райони
  • У Черкасах ворог вдарив по житловій багатоповерхівці
  • На Одещині атакована цивільна інфраструктура

Вночі 24 травня країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Наслідки обстрілу рятувальники ліквідовують у кількох областях.

Київська область

Про обстріл Київщини цієї ночі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

За його даними, внаслідок нічного обстрілу Київщини є постраждалі: у Фастівському районі до лікарні госпіталізовано двох жінок, а в Бучанському районі медики надали допомогу на місці постраждалому чоловіку.

Також в області фіксують наслідки атаки РФ у всіх районах. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку у Фастівському районі. У Бучанському постраждали підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні будинки.

"В Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі. У Білоцерківському районі - територія гаражного кооперативу. У Вишгородському - приватний будинок та багатоповерхівка. У Бориспільському районі пошкоджені господарські приміщення", - додав очільник ОВА.

У Мережі також поширили відео, нібито удару "Орєшніка" по Білій Церкві. Радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, шо росіяни запустили ядерну ракету без ядерної БЧ, щоб полякати українців та світ.

У Київській обласній прокуратурі зазначили, що наразі встановлюється тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями, фіксуються наслідки збройної агресії РФ.

Черкаська область

У Черкаській області цієї ночі сили та засоби ППО та мобільні вогневі групи знешкодили 8 ракет і 22 безпілотники ворога. Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

Попри ефективну роботу ППО в області є і влучання. У Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 до 9 поверхи. Її вже ліквідували.

"Маємо 11 травмованих, двоє – це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні. Водночас у Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих у цьому випадку немає. Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби", - додали в ОВА.

Одеська область

Ввечері 23 травня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, за попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей.

Серед постраждалих троє дітей віком від 8 до 12 років. Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Росія приготувала нову тактику ударів по Україні

Главред писав, що за словами українського аналітика з Інституту науки та міжнародної безпеки Ігоря Анохіна, противник вже остаточно сформував схему ударів по Україні, яка стала новою оперативною моделлю.

У 2026 році РФ щонайменше 5 разів застосувала тактику тривалих хвиль ракетно-дронових атак. Кремль сподівається, що такі обстріли тривалий час будуть утримувати українські міста в стані тривоги та порушувати повсякденне життя мирних жителів.

Російські удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 травня Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок атаки у столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Напередодні моніторингові канали повідомляли про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, ракет Х-101 із бомбардувальників Ту-95МС, а також гіперзвукових ракет "Кинджал". Над Києвом та областю фіксували десятки ударних дронів.

Раніше, 23 травня, окупаційні війська РФ понад добу завдавали масованих ударів по нафтогазових об’єктах Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях. Під ударом одночасно опинилися кілька критично важливих об’єктів інфраструктури.

Про персону: Микола Калашник

Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

війна в Україні Черкаси Біла Церква Одеська область Київська область Черкаська область ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну Ракета Орешник
