Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям

Марія Николишин
25 травня 2026, 10:19
Експерт підкреслив, що зараз є позитивні сигнали із Близького Сходу.
Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям
Що буде з цінами на бензин і дизель / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Українські водії можуть побачити нижчі ціни на АЗС
  • Дизель в Україні вже почав дешевшати
  • На бензин поки впливає дефіцит ресурсу в Європі

Впродовж цього тижня ціни на українських АЗС можуть поповзти вниз, адже на ринку виникли передумови для подешевшання пального. Про це розповів засновник групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, головною причиною низхідної тенденції є зниження світових цін на нафту завдяки позитивним сигналам із Близького Сходу, зокрема щодо мирних перемовин з Іраном.

"Ми будемо бачити зниження цін безпосередньо на АЗС. Якщо дивитися з початку минулого тижня, то вже маємо здешевлення дизелю десь на 7-8%", - підкреслив він.

Експерт додав, що вартість бензину буде знижуватися повільніше, оскільки присутній дефіцит ресурсу в Європі.

"Однак загальна тенденція залишається виграшною для українського споживача. На гуртовому ринку ціни щоденно оновлюються, тому незабаром хвиля здешевлення дійде до роздрібних мереж", - підсумував Льоушкін.

Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям
Ціни на пальне в Україні / Інфографіка: Главред

Зниження цін на дизель

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн раніше говорив, що дизель в Україні може подешевшати на 7 грн/л чи навіть більше.

За його словами, причина зниження цін традиційна - розворот світового ринку.

"Падати буде настільки швидко, наскільки дозволятиме ситуація. Всі мріють повернутись до старих цін, до "лампових" 60 грн/л, а краще – нижче, бо тоді люди чомусь купують жвавіше", - підкреслив експерт.

Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів України продовжив термін дії кешбеку на пальне для населення до 31 травня. Однак, правила отримання кешбеку було змінено. Наразі максимальна сума повернення становить 500 грн на місяць.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн також говорив, що передумов для зростання вартості пального до 100 грн за літр немає. Такий сценарій можливий лише у разі нового різкого стрибка світових котирувань.

Водночас директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев заявляв, що найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори.

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

