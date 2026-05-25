Було дві ракети: РФ могла вдарити 'Орєшніком' по власних військах

Монітори припускають, що перший пуск "Орєшніка" був невдалим.

Росія запускала дві ракети "Орєшнік"

Коротко:

РФ могла випустити дві ракети "Орєшнік" 24 травня

Одна із них могла влучити по ТОТ біля Авдіївки

Не виключено, що росіяни вдарили по власним військам

В ніч на 24 травня країна-агресор Росія застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності (БРСД) "Орєшнік". Під удар потрапило місто Біла Церква, що за 70 км від Києва. Але, ймовірно, росіяни випустили не одну ракету, а дві. Про це пише моніторинговий канал єРадар.

"Отже, як ви вже знаєте, (росіяни, - ред.) застосували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по території України, але є один великий ньюанс", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що другий "Орєшнік", ймовірно, вдарив по тимчасово окупованій території в районі Авдіївки чи Ясинуватої, що у передмісті Донецька.

Монітори також не виключають, що росіяни вдарили по власним військам на цій території.

"Під час масованого ракетного удару в ніч на 24 травня велика кількість моніторингових каналів повідомили про пуски "Орєшінка" близько 01:00 ночі. На той момент, жодних повідомлень про влучання зафіксовано не було, тому ми і поставили під сумнів перший запуск, який, вочевидь, все ж таки відбувся", - додають аналітики.

На їхню думку, після невдалого першого пуску, відбувся другий, під час якого було нанесено удар по Білій Церкві. Через це Повітряні Сили повідомили лише про 1 влучання по території України.

Росія вже не виробляє ракети "Орєшнік"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап раніше говорив, що ракетна програма зі створення "Орєшніка", ймовірно, була згорнута, і у РФ залишилася лише невелика кількість вже виготовлених зразків.

За його словами, у росіян є макет, але реальної бойової частини немає ні в ядерному, ні в неядерному виконанні.

"Зараз про неї згадали і нібито "використали" тільки з однією метою — залякати цивільне населення. Але, як ми бачимо, завдати реальної військової поразки цією зброєю неможливо" - підкреслив він.

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Удар "Орєшніком" по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Росія застосувала по Київщині балістичну ракету середньої дальності РС‑26 "Орєшнік" - удар припав по району Білої Церкви під час нічної атаки 24 травня.

Відомо, що унаслідок удару в місті Біла Церква виникла пожежа в гаражному кооперативі. Горіли три гаражі. Працівники ДСНС ліквідували усі займання.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що російські війська, можливо, завдали удару "Орєшніком" для випробування та вдосконалення своїх систем доставки ядерної зброї.

Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

