"Зруйновані всі переправи": Гіркін істерить через новий зашквар окупантів на півдні

Ігор Гіркін / Reuters

Провал російських окупантів на півдні України нівелювати проблематично через відсутність ключового ресурсу - піхотних військ, заявив російський терорист, колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков).

"Говорити про подолання оперативної кризи нашої оборони на даному фронті - поки рано", - заявив "Стрілок" у своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що за останній час українським захисникам вдалося створити потужне артилерійське угруповання з ракетними підрозділами, яке може вести боротьбу з російською артилерією і підтримувати свої атакуючі сили.

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Терорист РФ також журиться через те, що ЗСУ змогли "зруйнувати всі стаціонарні переправи до стану неможливості переїзду по них навіть легкої військової техніки" і знищують понтонні переправи РФ. За його даними, в суботу, 3 вересня, при спробі подолати міст в Херсоні провалився Російський броньовий автомобіль "Тигр".

За його даними, українські бійці розширили плацдарм на південному березі Інгульця і тепер будуть накопичувати сили для подальшого наступу в напрямку Берислава, щоб розсікти угруповання військ РФ і оточити її західну частину в районі Давидів Брід — Високопілля — Любимівка.

"Допустити цього для ЗС РФ — не можна, але ліквідувати загрозу без потужного контрудару — не вийде. А для контрудару гостро не вистачає найголовнішого - піхоти. Оскільки ані перевага в авіації, ані в артилерії - сама по собі поразки противнику не завдасть, не кажучи вже про його розгром і ліквідацію небезпечного плацдарму", — додав Гіркін.

Нагадаємо, сьогодні в мережі повідомили про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

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