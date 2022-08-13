"Розфарбувати Кремль у жовто-блакитні кольори": Гіркін зявив про провал РФ і дав поради владі

Гіркін порадив перефарбувати Кремль у кольори прапора України / Фото pixabay.com

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що в повномасштабному вторгненні в Україну Росія зазнала розгромної поразки. Він визнав, що навіть спочатку заявлені цілі так званої спецоперації, а саме "демілітаризація" Донбасу не увінчалася успіхом.

Гіркін констатував, що до 11 вересня ані звільнити цілком територію "ДНР", ані навіть взяти Слов'янськ, найімовірніше, не вийде.

"Питання незабаром постане так: "як наявними силами утримати вже зайняте". Провал російської військової стратегії на Україні – "на обличчя", - написав терорист у Telegram.

Хоча, за його словами, у "другої армії світу" є і досягнення через майже шість місяців оскаженілого нападу, проте їхня ціна незрівнянно вища для самих окупантів.

На думку Гіркіна, на нинішньому етапі неможливо навіть змінювати або відправляти у відставку "фанерного маршала", як він називає міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Ексватажок російських бойовиків вважає, що це лише врятує від ганебної слави горе-стратега.

"У мене тепер залишаються лише такі пропозиції: перше – розстріляти все політбюро; друге - перефарбувати Кремль в жовто-блакитний колір; третє –почати реалізовувати перевірену стратегію відступу до Москви і Сталінграда, щоби заморозити супостатів на підступах", – резюмував Гіркін (Стрєлков).

Як повідомляв Главред, раніше Гіркін закотив істерику через те, що РФ перекидає резерви армії в Африку.

Також колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

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