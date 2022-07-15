"Все управління винесли": Гіркін істерить через точні удари ЗСУ по командних пунктах РФ

Ігор Гіркін / Reuters

Колишній "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів про новий розгром російських окупаційних військ в Україні.

Як підкреслив він на відео, опублікованому в Мережі, в результаті ударів ВСУ обезголовленими виявилися відразу кілька військових з'єднань РФ в Україні.

Він уточнив, що під Брянкою в Луганській області було завдано удару по командному пункту 106 повітряно-десантної дивізії РФ.

За його даними, за 2 тижні до удару ЗСУ командування ВДД під Брянкою щодня проводило наради в одному і тому ж місці. На його думку, про це знала розвідка ЗСУ, в результаті було завдано результативний удар по окупантам РФ.

"Командний пункт знаходився на цьому місці, як мінімум два тижні. Слава богу комдива на місці не було... про яке маскування ви говорите?", - поскаржився "Стрілок".

Він також додав, що в результаті удару ЗСУ було знищено командування 20-ї мотострілецької дивізії окупантів РФ. При цьому разом з комдивом були ліквідовані і його заступники.

"Там все управління винесли. Це марно приховувати", - додав Гіркін.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

Читайте ще: